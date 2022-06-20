Рейтинг@Mail.ru
Не попавшие под санкции товары направят в Калининград по железной дороге - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796884345.html
Не попавшие под санкции товары направят в Калининград по железной дороге
Не попавшие под санкции товары направят в Калининград по железной дороге - РИА Новости, 21.06.2022
Не попавшие под санкции товары направят в Калининград по железной дороге
Калининградские товары, не попавшие под ограничительные меры, перенаправят по железной дороге, чтобы освободить паромы под санкционные грузы, заявил губернатор... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-20T20:22
2022-06-21T00:03
экономика
антон алиханов
литва
россия
калининградская область
евросоюз
совет федерации рф
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/92/1561749271_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_2eebfa73804951b29bbbc4541e839edd.jpg
КАЛИНИНГРАД, 20 июн — РИА Новости. Калининградские товары, не попавшие под ограничительные меры, перенаправят по железной дороге, чтобы освободить паромы под санкционные грузы, заявил губернатор Антон Алиханов в Telegram-канале.По его словам, Министерство иностранных дел России уже добивается отмены решения об ограничении транзита в Калининград."Евросоюз имеет все возможности, чтобы внести поправки в санкционные пакеты", — обратил внимание Алиханов.При этом он добавил, что вопрос доставки грузов в область уже отработали на случай, если союз откажется идти на уступки.Кроме того, Алиханов пообещал постараться сохранить тарифы на перевозку, чтобы избежать повышения стоимости товаров для граждан.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции ЕС. В МИД республики заявили, что Вильнюс не вводил отдельных ограничений, а лишь начал "осуществлять санкции, у которых есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры. В Министерстве иностранных дел, в свою очередь, отметили, что Россия оставляет за собой право на действия по защите национальных интересов, если Литва в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит.Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796885121.html
https://ria.ru/20220620/tranzit-1796859783.html
литва
россия
калининградская область
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/92/1561749271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91f9c0b4c33b4b4274b61311cc5e1190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, антон алиханов, литва, россия, калининградская область, евросоюз, совет федерации рф, нато, еврокомиссия, калининград
20:22 20.06.2022 (обновлено: 00:03 21.06.2022)
 
Не попавшие под санкции товары направят в Калининград по железной дороге

Алиханов: товары, которые не попали под санкции, будут перенаправлены по железной дороге

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 20 июн — РИА Новости. Калининградские товары, не попавшие под ограничительные меры, перенаправят по железной дороге, чтобы освободить паромы под санкционные грузы, заявил губернатор Антон Алиханов в Telegram-канале.
По его словам, Министерство иностранных дел России уже добивается отмены решения об ограничении транзита в Калининград.
"Евросоюз имеет все возможности, чтобы внести поправки в санкционные пакеты", — обратил внимание Алиханов.
При этом он добавил, что вопрос доставки грузов в область уже отработали на случай, если союз откажется идти на уступки.
Кроме того, Алиханов пообещал постараться сохранить тарифы на перевозку, чтобы избежать повышения стоимости товаров для граждан.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции ЕС. В МИД республики заявили, что Вильнюс не вводил отдельных ограничений, а лишь начал "осуществлять санкции, у которых есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу".
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 20:30
Алиханов: Литва попросила ЕК разъяснить ограничения транзита в Калининград
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры. В Министерстве иностранных дел, в свою очередь, отметили, что Россия оставляет за собой право на действия по защите национальных интересов, если Литва в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит.
Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 19:28
Боррель назвал запрет Литвы на транзит в Калининград исполнением санкций ЕС
 
ЭкономикаАнтон АлихановЛитваРоссияКалининградская областьЕвросоюзСовет Федерации РФНАТОЕврокомиссияКалининград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала