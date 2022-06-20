https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796884345.html

Не попавшие под санкции товары направят в Калининград по железной дороге

Не попавшие под санкции товары направят в Калининград по железной дороге - РИА Новости, 21.06.2022

Не попавшие под санкции товары направят в Калининград по железной дороге

Калининградские товары, не попавшие под ограничительные меры, перенаправят по железной дороге, чтобы освободить паромы под санкционные грузы, заявил губернатор... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-20T20:22

2022-06-20T20:22

2022-06-21T00:03

экономика

антон алиханов

литва

россия

калининградская область

евросоюз

совет федерации рф

нато

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КАЛИНИНГРАД, 20 июн — РИА Новости. Калининградские товары, не попавшие под ограничительные меры, перенаправят по железной дороге, чтобы освободить паромы под санкционные грузы, заявил губернатор Антон Алиханов в Telegram-канале.По его словам, Министерство иностранных дел России уже добивается отмены решения об ограничении транзита в Калининград."Евросоюз имеет все возможности, чтобы внести поправки в санкционные пакеты", — обратил внимание Алиханов.При этом он добавил, что вопрос доставки грузов в область уже отработали на случай, если союз откажется идти на уступки.Кроме того, Алиханов пообещал постараться сохранить тарифы на перевозку, чтобы избежать повышения стоимости товаров для граждан.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции ЕС. В МИД республики заявили, что Вильнюс не вводил отдельных ограничений, а лишь начал "осуществлять санкции, у которых есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным. По его словам, эта ситуация требует глубокого анализа, который проведут в течение следующих нескольких дней, после чего будут приняты ответные меры. В Министерстве иностранных дел, в свою очередь, отметили, что Россия оставляет за собой право на действия по защите национальных интересов, если Литва в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит.Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796885121.html

https://ria.ru/20220620/tranzit-1796859783.html

литва

россия

калининградская область

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, антон алиханов, литва, россия, калининградская область, евросоюз, совет федерации рф, нато, еврокомиссия, калининград