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Алиханов пообещал Литве жесткий ответ на ограничение транзита в Калининград - РИА Новости, 20.06.2022
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Алиханов пообещал Литве жесткий ответ на ограничение транзита в Калининград
Алиханов пообещал Литве жесткий ответ на ограничение транзита в Калининград - РИА Новости, 20.06.2022
Алиханов пообещал Литве жесткий ответ на ограничение транзита в Калининград
Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными, литовский транспортный комплекс зарабатывал на... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:15
2022-06-20T15:15
андрей климов
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
литва
калининград
евросоюз
совет федерации рф
нато
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными, литовский транспортный комплекс зарабатывал на калининградском транзите, теперь этих денег не будет, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Алиханов ранее заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Также Алиханов заявил, что литовский транспортный комплекс зависел от калининградского транзита, который был для него источником заработка, сейчас этих денег не будет.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным.
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россия
литва
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андрей климов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, литва, калининград, евросоюз, совет федерации рф, нато
15:15 20.06.2022
 
Алиханов пообещал Литве жесткий ответ на ограничение транзита в Калининград

Губернатор Алиханов: ответ Литве на ограничение транзита в Калининград будет болезненным

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПогрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде
Погрузка контейнеров в морском порту Калининград имени Н.С. Хазова в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Погрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными, литовский транспортный комплекс зарабатывал на калининградском транзите, теперь этих денег не будет, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Алиханов ранее заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
"Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными", - заявил Алиханов в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".
Также Алиханов заявил, что литовский транспортный комплекс зависел от калининградского транзита, который был для него источником заработка, сейчас этих денег не будет.
Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 14:16
Алиханов рассказал, когда запустят транзит по новому маршруту
 
Андрей КлимовДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияЛитваКалининградЕвросоюзСовет Федерации РФНАТО
 
 
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