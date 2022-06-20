https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796770426.html

Алиханов пообещал Литве жесткий ответ на ограничение транзита в Калининград

Алиханов пообещал Литве жесткий ответ на ограничение транзита в Калининград - РИА Новости, 20.06.2022

Алиханов пообещал Литве жесткий ответ на ограничение транзита в Калининград

Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными, литовский транспортный комплекс зарабатывал на... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:15

2022-06-20T15:15

2022-06-20T15:15

андрей климов

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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литва

калининград

евросоюз

совет федерации рф

нато

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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными, литовский транспортный комплекс зарабатывал на калининградском транзите, теперь этих денег не будет, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Алиханов ранее заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Также Алиханов заявил, что литовский транспортный комплекс зависел от калининградского транзита, который был для него источником заработка, сейчас этих денег не будет.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным.

https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796752553.html

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литва

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

андрей климов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, литва, калининград, евросоюз, совет федерации рф, нато