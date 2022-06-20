https://ria.ru/20220620/adomaytis-1796781737.html

Биография Регимантаса Адомайтиса

Биография Регимантаса Адомайтиса - РИА Новости, 20.06.2022

Биография Регимантаса Адомайтиса

Литовский и советский актер театра и кино, народный артист СССР Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года в городе Шяуляе (Литва). РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:05

2022-06-20T16:05

2022-06-20T16:05

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литва

вильнюс

ссср

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Литовский и советский актер театра и кино, народный артист СССР Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года в городе Шяуляе (Литва).В 1959 году окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета, в 1962 году – актерское отделение Вильнюсской консерватории (в настоящее время Литовская академия музыки и театра).В 1962-1963 годах работал в Драматическом театре Капсукаса. В 1963-1967 годах – актер труппы Каунасского драматического театра.С 1967 года – актер Литовского государственного академического театра драмы (в настоящее время Национальный драматический театр Литвы) в Вильнюсе.На театральной сцене Регимантас Адомайтис сыграл несколько десятков ролей. Среди лучших – Джордж в постановке "Мыши и люди" (1966) Джона Стейнбека, Франц в "Отшельниках Альтоны" (1968) Жан-Поля Сартра, Миндаугас (1969) и Мажвидас (1978) в исторических драмах Юстинаса Марцинкявичуса, Эдгар в "Играем Стринберга" (1974) Фридриха Дюрренматта, Боркман в постановке "Юн Габриэль Боркман" (1981) Генрика Ибсена, Калигула в одноименной пьесе Альбера Камю (1983), Сера в "Костюмере" (1996) Рональда Харвуда. В последние годы работы в театре играл в спектаклях Йонаса Вайткуса, Альгиса Латенаса, Римаса Туминаса, Оскараса Коршуноваса.Регимантас Адомайтис также сотрудничал с Вильнюсским малым театром, Русским драматическим театром Литвы, петербургским театром "Балтийский дом", где исполнил роль Дорна в спектакле "Чайка" режиссера Йонаса Вайткуса. Регимантас Адомайтис сыграл около 70 киноролей. Высоко оценены такие фильмы с участием Адомайтиса, как "Никто не хотел умирать" (1965, ЮНЕСКО внесла этот фильм в список 100 наиболее значимых мировых кинопроизведений), "Игры взрослых людей" (1967), "Сергей Лазо" (1967),"Чувства" (1968), "Это сладкое слово – свобода!" (1972), "Кентавры" (1978), "Факт" (1980).Адомайтис также исполнил главные роли в фильмах "Вся правда о Колумбе" (1970), "Авария" (1974), "Чертова невеста" (1974), "Потерянный кров" (1976), "Из жизни отдыхающих" (1980), "Трест, который лопнул" (1982), "Мираж" (1983), "И прекрасный миг победы" (1984), "Досье человека в "Мерседесе" (1986), "Следы оборотня " (1986).С распадом СССР продолжал сниматься в литовских, российских, украинских картинах.В 1990-е годы снялся в фильмах в фильмах "Ангелы смерти" (1993), "Раскол" (1993), "Способ убийства" (1993), "Мужчина для молодой женщины" (1996).В 2000-е годы актер сыграл в таких фильмах и телесериалах как "Московская сага" (2004), "Третье небо" (2007), "Вкус граната" (2011), "Единственный мой грех" (2012), "Пятая стража" (2012), "Берега моей мечты" (2013), "Ничто не случается дважды" (2018-2020). 20 июня 2022 года стало известно, что Регимантас Адомайтис скончался.Народный артист СССР (1985). Народный артист Литовской ССР (1979).Адомайтис был награжден Большим командорским крестом ордена "За заслуги перед Литвой", Большим командорским крестом Великого князя литовского Гедиминаса (1997) и медалью Независимости Литвы (2000) за особые заслуги перед литовской культурой.Лауреат Литовской национальной премии в области культуры и искусства (2015).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, литва, вильнюс, ссср