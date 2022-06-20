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Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис - РИА Новости, 20.06.2022

Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

Литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни, сообщает портал LRT (Литовское национальное радио и телевидение). РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:28

2022-06-20T14:28

2022-06-20T17:18

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни, сообщает портал LRT (Литовское национальное радио и телевидение)."На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актера. Адомайтис был знаменитым литовским актером театра и кино, создавшим множество ролей в самых известных литовских театральных и кинопроизведениях, среди них фильм Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать", — говорится в сообщении.Отмечается, что соболезнования в связи со смертью актера выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, литва