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Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис - РИА Новости, 20.06.2022
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Культура
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Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис
Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис - РИА Новости, 20.06.2022
Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис
Литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни, сообщает портал LRT (Литовское национальное радио и телевидение). РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:28
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культура
новости культуры
литва
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни, сообщает портал LRT (Литовское национальное радио и телевидение)."На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актера. Адомайтис был знаменитым литовским актером театра и кино, создавшим множество ролей в самых известных литовских театральных и кинопроизведениях, среди них фильм Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать", — говорится в сообщении.Отмечается, что соболезнования в связи со смертью актера выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.
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новости культуры, литва
14:28 20.06.2022 (обновлено: 17:18 20.06.2022)
 
Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

Народный артист СССР Регимантас Адомайтис умер в Литве на 86-м году жизни

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЛитовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис
Литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни, сообщает портал LRT (Литовское национальное радио и телевидение).
"На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актера. Адомайтис был знаменитым литовским актером театра и кино, создавшим множество ролей в самых известных литовских театральных и кинопроизведениях, среди них фильм Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать", — говорится в сообщении.
Отмечается, что соболезнования в связи со смертью актера выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРегимантас Адомайтис в роли Донатаса в фильме "Никто не хотел умирать"
Регимантас Адомайтис в роли Донатаса в фильме Никто не хотел умирать - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Регимантас Адомайтис в роли Донатаса в фильме "Никто не хотел умирать"
 
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