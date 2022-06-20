14:28 20.06.2022 (обновлено: 17:18 20.06.2022)
Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис
Народный артист СССР Регимантас Адомайтис умер в Литве на 86-м году жизни
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЛитовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис
Литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни, сообщает портал LRT (Литовское национальное радио и телевидение).
"На 86-м году жизни умер литовский актер Регимантас Адомайтис. Печальную весть подтвердили близкие актера. Адомайтис был знаменитым литовским актером театра и кино, создавшим множество ролей в самых известных литовских театральных и кинопроизведениях, среди них фильм Витаутаса Жалакявичюса "Никто не хотел умирать", — говорится в сообщении.
Отмечается, что соболезнования в связи со смертью актера выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРегимантас Адомайтис в роли Донатаса в фильме "Никто не хотел умирать"
Регимантас Адомайтис в роли Донатаса в фильме "Никто не хотел умирать"