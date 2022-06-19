https://ria.ru/20220619/zaporozhe-1796504025.html

Пенсионный фонд в Запорожской области заработает с 1 июля

Пенсионный фонд в Запорожской области заработает с 1 июля - РИА Новости, 19.06.2022

Пенсионный фонд в Запорожской области заработает с 1 июля

Пенсионный фонд в Мелитополе Запорожской области заработает с 1 июля, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T00:00

2022-06-19T00:00

2022-06-19T00:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд в Мелитополе Запорожской области заработает с 1 июля, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко."В Мелитополе ведутся подготовительные работы для открытия Пенсионного фонда мелитопольского территориального управления. С 1 июля Пенсионный фонд Мелитополя начнет принимать первые заявления от наших пенсионеров", - сказала Данильченко в видеобращении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Кроме того, по ее словам, в городе будет открыт дополнительный пункт для выплаты социального пособия в размере 10 тысяч рублей, в том числе для многодетных семей и матерей-одиночек.

https://ria.ru/20220618/mironov-1796449208.html

мелитополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мелитополь, запорожье, в мире