https://ria.ru/20220619/zaporozhe-1796504025.html
Пенсионный фонд в Запорожской области заработает с 1 июля
Пенсионный фонд в Запорожской области заработает с 1 июля - РИА Новости, 19.06.2022
Пенсионный фонд в Запорожской области заработает с 1 июля
Пенсионный фонд в Мелитополе Запорожской области заработает с 1 июля, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T00:00
2022-06-19T00:00
2022-06-19T00:02
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд в Мелитополе Запорожской области заработает с 1 июля, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко."В Мелитополе ведутся подготовительные работы для открытия Пенсионного фонда мелитопольского территориального управления. С 1 июля Пенсионный фонд Мелитополя начнет принимать первые заявления от наших пенсионеров", - сказала Данильченко в видеобращении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Кроме того, по ее словам, в городе будет открыт дополнительный пункт для выплаты социального пособия в размере 10 тысяч рублей, в том числе для многодетных семей и матерей-одиночек.
https://ria.ru/20220618/mironov-1796449208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожье, в мире
00:00 19.06.2022 (обновлено: 00:02 19.06.2022)
Пенсионный фонд в Запорожской области заработает с 1 июля
Глава администрации Мелитополя Данильченко: пенсионный фонд в городе заработает 1 июля