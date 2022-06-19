Рейтинг@Mail.ru
Пенсионный фонд в Запорожской области заработает с 1 июля - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220619/zaporozhe-1796504025.html
Пенсионный фонд в Запорожской области заработает с 1 июля
Пенсионный фонд в Запорожской области заработает с 1 июля - РИА Новости, 19.06.2022
Пенсионный фонд в Запорожской области заработает с 1 июля
Пенсионный фонд в Мелитополе Запорожской области заработает с 1 июля, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T00:00
2022-06-19T00:02
мелитополь
запорожье
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791412918_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_abe98c64a93c3b52d862496ea77b4165.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд в Мелитополе Запорожской области заработает с 1 июля, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко."В Мелитополе ведутся подготовительные работы для открытия Пенсионного фонда мелитопольского территориального управления. С 1 июля Пенсионный фонд Мелитополя начнет принимать первые заявления от наших пенсионеров", - сказала Данильченко в видеобращении, опубликованном в Telegram-канале администрации.Кроме того, по ее словам, в городе будет открыт дополнительный пункт для выплаты социального пособия в размере 10 тысяч рублей, в том числе для многодетных семей и матерей-одиночек.
https://ria.ru/20220618/mironov-1796449208.html
мелитополь
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791412918_0:0:2629:1971_1920x0_80_0_0_83ea938d3bc73af6e0a07db489903944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, запорожье, в мире
00:00 19.06.2022 (обновлено: 00:02 19.06.2022)
 
Пенсионный фонд в Запорожской области заработает с 1 июля

Глава администрации Мелитополя Данильченко: пенсионный фонд в городе заработает 1 июля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина идет по дороге в Мелитополе
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд в Мелитополе Запорожской области заработает с 1 июля, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.
Мелитополе ведутся подготовительные работы для открытия Пенсионного фонда мелитопольского территориального управления. С 1 июля Пенсионный фонд Мелитополя начнет принимать первые заявления от наших пенсионеров", - сказала Данильченко в видеобращении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 15:51
Миронов предложил объединить территории, желающие войти в состав России
Кроме того, по ее словам, в городе будет открыт дополнительный пункт для выплаты социального пособия в размере 10 тысяч рублей, в том числе для многодетных семей и матерей-одиночек.
 
МелитопольЗапорожьеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала