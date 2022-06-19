https://ria.ru/20220619/yellen-1796588840.html

Минфин США признал, что часть пошлин на импорт из КНР могут отменить

Минфин США признал, что часть пошлин на импорт из КНР могут отменить - РИА Новости, 19.06.2022

Минфин США признал, что часть пошлин на импорт из КНР могут отменить

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что некоторые пошлины на товары из Китая могут быть пересмотрены, поскольку их применение не имеет "стратегической... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T18:42

2022-06-19T18:42

2022-06-19T18:42

экономика

цены на нефть

джо байден

дональд трамп

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что некоторые пошлины на товары из Китая могут быть пересмотрены, поскольку их применение не имеет "стратегической цели".Президент США Джо Байден ранее поручил своей администрации провести ревизию пошлин на китайский импорт, введенных при предшественнике Дональде Трампе, на предмет их возможной отмены в интересах обуздания цен на американском рынке."Мы все признаем, что Китай применяет несправедливые торговые практики, на которые важно реагировать, но унаследованные нами тарифы не всегда преследуют стратегическую цель и лишь увеличивают издержки для потребителей", - сказала Йеллен в интервью телеканалу ABC."Так что мы рассматриваем вопрос о реконфигурации некоторых из этих тарифов с тем, чтобы они несли больше смысла и не увеличивали обременение без необходимости", - добавила она.Коллеги Йеллен ранее публично выступали за снижение пошлин на широкий круг потребительских товаров из Китая, но советовали сохранить тарифы на сталь или алюминий.

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

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экономика, цены на нефть, джо байден, дональд трамп, китай, сша