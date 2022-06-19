https://ria.ru/20220619/windows-1796603008.html

Эксперт рассказал, что россияне смогут обновлять ОС Windows через VPN

Эксперт рассказал, что россияне смогут обновлять ОС Windows через VPN - РИА Новости, 19.06.2022

Эксперт рассказал, что россияне смогут обновлять ОС Windows через VPN

Российские пользователи смогут продолжать пользоваться уже установленными версиями операционных систем от Microsoft или скачивать новые через VPN (технология,... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T20:57

2022-06-19T20:57

2022-06-19T21:00

экономика

технологии

россия

украина

microsoft corporation

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские пользователи смогут продолжать пользоваться уже установленными версиями операционных систем от Microsoft или скачивать новые через VPN (технология, которая позволяет создавать безопасное подключение пользователя к сети из разных мест - ред.), поделился мнением с РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация, что российские пользователи не могут скачать новые ОС Windows 10 и Windows 11. На данный момент компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили.По словам Кускова, существует несколько выходов из данной ситуации. "Первое - жить с тем уровнем обновлений ОС, которые уже есть. Второй вариант - это устанавливать обновления через VPN", - сказал Кусков.Эксперт также отметил, что у России нет достойной замены Windows. "Мы прекрасно понимаем, что большинство компьютеров и персональных ноутбуков так или иначе сейчас находятся под управлением ОС Windows", - пояснил Кусков.Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

https://ria.ru/20220612/windows-1794882293.html

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия, украина, microsoft corporation