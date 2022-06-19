Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что россияне смогут обновлять ОС Windows через VPN - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220619/windows-1796603008.html
Эксперт рассказал, что россияне смогут обновлять ОС Windows через VPN
Эксперт рассказал, что россияне смогут обновлять ОС Windows через VPN - РИА Новости, 19.06.2022
Эксперт рассказал, что россияне смогут обновлять ОС Windows через VPN
Российские пользователи смогут продолжать пользоваться уже установленными версиями операционных систем от Microsoft или скачивать новые через VPN (технология,... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T20:57
2022-06-19T21:00
экономика
технологии
россия
украина
microsoft corporation
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794868420_0:1122:2048:2274_1920x0_80_0_0_70c165de94821417631f405cfdc9bdb3.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские пользователи смогут продолжать пользоваться уже установленными версиями операционных систем от Microsoft или скачивать новые через VPN (технология, которая позволяет создавать безопасное подключение пользователя к сети из разных мест - ред.), поделился мнением с РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация, что российские пользователи не могут скачать новые ОС Windows 10 и Windows 11. На данный момент компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили.По словам Кускова, существует несколько выходов из данной ситуации. "Первое - жить с тем уровнем обновлений ОС, которые уже есть. Второй вариант - это устанавливать обновления через VPN", - сказал Кусков.Эксперт также отметил, что у России нет достойной замены Windows. "Мы прекрасно понимаем, что большинство компьютеров и персональных ноутбуков так или иначе сейчас находятся под управлением ОС Windows", - пояснил Кусков.Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
https://ria.ru/20220612/windows-1794882293.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794868420_0:906:2048:2442_1920x0_80_0_0_09a1602942d1dd0c199167fbae22e0b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, украина, microsoft corporation
20:57 19.06.2022 (обновлено: 21:00 19.06.2022)
 
Эксперт рассказал, что россияне смогут обновлять ОС Windows через VPN

Эксперт агентства TelecomDaily рассказал, что обновлять ОС Windows можно будет через VPN

© Pexels/Andrew NeelДевушка работает
Девушка работает
© Pexels/Andrew Neel
Девушка работает. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские пользователи смогут продолжать пользоваться уже установленными версиями операционных систем от Microsoft или скачивать новые через VPN (технология, которая позволяет создавать безопасное подключение пользователя к сети из разных мест - ред.), поделился мнением с РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация, что российские пользователи не могут скачать новые ОС Windows 10 и Windows 11. На данный момент компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили.
По словам Кускова, существует несколько выходов из данной ситуации. "Первое - жить с тем уровнем обновлений ОС, которые уже есть. Второй вариант - это устанавливать обновления через VPN", - сказал Кусков.
Эксперт также отметил, что у России нет достойной замены Windows. "Мы прекрасно понимаем, что большинство компьютеров и персональных ноутбуков так или иначе сейчас находятся под управлением ОС Windows", - пояснил Кусков.
Установить Windows - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 13:16
Как установить Windows на компьютер или ноутбук: инструкция
Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияУкраинаMicrosoft Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала