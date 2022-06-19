https://ria.ru/20220619/vybory-1796627901.html

"Республиканцы" заняли четвертое место на парламентских выборах во Франции

"Республиканцы" заняли четвертое место на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 19.06.2022

"Республиканцы" заняли четвертое место на парламентских выборах во Франции

Партия "Республиканцы", занявшая четвертое место на парламентских выборах во Франции, остается в оппозиции, заявил ее глава Кристиан Жакоб. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T23:50

2022-06-19T23:50

2022-06-19T23:50

в мире

эммануэль макрон

жан-люк меланшон

марин ле пен

франция

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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Партия "Республиканцы", занявшая четвертое место на парламентских выборах во Франции, остается в оппозиции, заявил ее глава Кристиан Жакоб.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%. По данным МВД после обработки 71% бюллетеней, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" на выборах лидирует с 36,06% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08%, на третьем месте - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 21,57% голосов.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен, франция