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"Республиканцы" заняли четвертое место на парламентских выборах во Франции
"Республиканцы" заняли четвертое место на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 19.06.2022
"Республиканцы" заняли четвертое место на парламентских выборах во Франции
Партия "Республиканцы", занявшая четвертое место на парламентских выборах во Франции, остается в оппозиции, заявил ее глава Кристиан Жакоб. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T23:50
2022-06-19T23:50
2022-06-19T23:50
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Партия "Республиканцы", занявшая четвертое место на парламентских выборах во Франции, остается в оппозиции, заявил ее глава Кристиан Жакоб.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%. По данным МВД после обработки 71% бюллетеней, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" на выборах лидирует с 36,06% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08%, на третьем месте - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 21,57% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен, франция
"Республиканцы" заняли четвертое место на парламентских выборах во Франции
Жакоб: республиканцы остаются в оппозиции, заняв четвертое место на выборах во Франции