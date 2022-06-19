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Ле Пен рассказала, каким правилам будет следовать ее партия в Нацсобрании - РИА Новости, 19.06.2022
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Ле Пен рассказала, каким правилам будет следовать ее партия в Нацсобрании
Ле Пен рассказала, каким правилам будет следовать ее партия в Нацсобрании - РИА Новости, 19.06.2022
Ле Пен рассказала, каким правилам будет следовать ее партия в Нацсобрании
Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что ее партия в Национальном собрании Франции будет представлять жесткую, но... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T22:37
2022-06-19T22:54
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
франция
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что ее партия в Национальном собрании Франции будет представлять жесткую, но конструктивную оппозицию.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%. По данным МВД после обработки 71% бюллетеней, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" на выборах лидирует с 36,06% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08%, на третьем месте - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 21,57% голосов."С завтрашнего дня мы будем представлять жесткую оппозицию. Наш единственный компас — это интересы Франции и французского народа". - сказал Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.Она также пообещала, что позиция партии будет конструктивной.
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в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, франция
22:37 19.06.2022 (обновлено: 22:54 19.06.2022)
 
Ле Пен рассказала, каким правилам будет следовать ее партия в Нацсобрании

Ле Пен пообещала, что ее партия в Нацсобрании будет представлять жесткую оппозицию

© AP Photo / Michel Euler Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
 Лидер крайне правой партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Michel Euler
Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что ее партия в Национальном собрании Франции будет представлять жесткую, но конструктивную оппозицию.
В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%. По данным МВД после обработки 71% бюллетеней, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" на выборах лидирует с 36,06% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08%, на третьем месте - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 21,57% голосов.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
Вчера, 22:18
Министр здравоохранения Франции проиграла выборы в парламент
"С завтрашнего дня мы будем представлять жесткую оппозицию. Наш единственный компас — это интересы Франции и французского народа". - сказал Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.
Она также пообещала, что позиция партии будет конструктивной.
 
В миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронЖан-Люк МеланшонФранция
 
 
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