22:37 19.06.2022 (обновлено: 22:54 19.06.2022)
Ле Пен рассказала, каким правилам будет следовать ее партия в Нацсобрании
Ле Пен пообещала, что ее партия в Нацсобрании будет представлять жесткую оппозицию
© AP Photo / Michel Euler Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
© AP Photo / Michel Euler
Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пообещала, что ее партия в Национальном собрании Франции будет представлять жесткую, но конструктивную оппозицию.
В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%. По данным МВД после обработки 71% бюллетеней, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" на выборах лидирует с 36,06% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08%, на третьем месте - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 21,57% голосов.
"С завтрашнего дня мы будем представлять жесткую оппозицию. Наш единственный компас — это интересы Франции и французского народа". - сказал Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.
Она также пообещала, что позиция партии будет конструктивной.