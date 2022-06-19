https://ria.ru/20220619/vybory-1796619470.html

Министр здравоохранения Франции проиграла выборы в парламент

Министр здравоохранения Франции проиграла выборы в парламент - РИА Новости, 19.06.2022

Министр здравоохранения Франции проиграла выборы в парламент

Министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон потерпела поражение на парламентских выборах во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T22:18

2022-06-19T22:18

2022-06-19T23:08

в мире

кристоф кастанер

марин ле пен

франция

гваделупа

ришар ферран

амели де моншален

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон потерпела поражение на парламентских выборах во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение министра.Кроме того, поражение потерпел и руководитель парламентской фракции президентской партии Кристоф Кастанер."Я с большой грустью принимаю к сведению результаты своего избирательного округа. Этот срок позволил мне служить нашей земле, которую я страстно люблю. Спасибо тем, кто доверял мне. Я желаю всего наилучшего Лео Вальтеру (победившему кандидату от левых сил - ред.) и нашим Альпам Верхнего Прованса", - написал Кастанер в своем Twitter-аккаунте.Как сообщает телеканал TF1, глава Национального собрания Франции Ришар Ферран также проиграл в своем округе. По предварительным данным, которые приводит телеканал, он набрал 49,13% голосов в шестом округе Финистера. Его соперница от левых сил Мелани Томен набрала при этом 50,87% голосов.По данным телеканала, госсекретарь по морским делам Жюстин Бенен потерпела поражение во втором округе Гваделупы, где кандидат от левых сил Кристиан Батист набрал 58,65% голосов.Телеканал сообщает, что министр экологических преобразований Амели де Моншален также не смогла одержать победу в своем округе. По предварительным данным, она получает 46,3% голосов в шестом округе Эсона, а левый кандидат Жером Гедж - 53,7%.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). По данным МВД Республики, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.По данным министерства, после обработки 58% бюллетеней, президентская коалиция лидирует, набирая 35%, левый союз под предводительством Меланшона оказался на втором месте с 25,51%, на третьем месте - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 22,38 % голосов.

https://ria.ru/20220619/frantsiya-1796603439.html

франция

гваделупа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кристоф кастанер, марин ле пен, франция, гваделупа, ришар ферран, амели де моншален