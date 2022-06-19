22:18 19.06.2022 (обновлено: 23:08 19.06.2022)
Министр здравоохранения Франции проиграла выборы в парламент
Франс Пресс: министр здравоохранения Франции Бургиньон проиграла выборы в парламент
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон потерпела поражение на парламентских выборах во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение министра.
"Министр здравоохранения Брижит Бургиньон потерпела поражение от своей соперницы от партии "Национальное объединение" Кристин Ангран в шестом избирательном округе Па-де-Кале", - говорится в сообщении агентства.
Кроме того, поражение потерпел и руководитель парламентской фракции президентской партии Кристоф Кастанер.
"Я с большой грустью принимаю к сведению результаты своего избирательного округа. Этот срок позволил мне служить нашей земле, которую я страстно люблю. Спасибо тем, кто доверял мне. Я желаю всего наилучшего Лео Вальтеру (победившему кандидату от левых сил - ред.) и нашим Альпам Верхнего Прованса", - написал Кастанер в своем Twitter-аккаунте.
Как сообщает телеканал TF1, глава Национального собрания Франции Ришар Ферран также проиграл в своем округе. По предварительным данным, которые приводит телеканал, он набрал 49,13% голосов в шестом округе Финистера. Его соперница от левых сил Мелани Томен набрала при этом 50,87% голосов.
По данным телеканала, госсекретарь по морским делам Жюстин Бенен потерпела поражение во втором округе Гваделупы, где кандидат от левых сил Кристиан Батист набрал 58,65% голосов.
Телеканал сообщает, что министр экологических преобразований Амели де Моншален также не смогла одержать победу в своем округе. По предварительным данным, она получает 46,3% голосов в шестом округе Эсона, а левый кандидат Жером Гедж - 53,7%.
В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). По данным МВД Республики, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.
По данным министерства, после обработки 58% бюллетеней, президентская коалиция лидирует, набирая 35%, левый союз под предводительством Меланшона оказался на втором месте с 25,51%, на третьем месте - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 22,38 % голосов.