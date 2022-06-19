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Коалиция Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре парламентских выборов - РИА Новости, 19.06.2022
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Коалиция Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре парламентских выборов
Коалиция Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре парламентских выборов - РИА Новости, 19.06.2022
Коалиция Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре парламентских выборов
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует во II туре выборов в парламент с 36,06% голосов, левый "Новый народный экологический и... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T22:04
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эммануэль макрон
в мире
франция
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует во II туре выборов в парламент с 36,06% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08%, сообщает МВД Республики после обработки более 70% голосов.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.Как сообщает МВД после обработки 71% бюллетеней, коалиция Макрона на выборах в парламент лидирует с 36,06% голосов, левый союз Меланшона получает 27,08%, партия Ле Пен "Национальное объединение" - 21,57%.
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эммануэль макрон, в мире, франция
22:04 19.06.2022 (обновлено: 22:13 19.06.2022)
 
Коалиция Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре парламентских выборов

Коалиция Макрона лидирует на парламентских выборах с 36,06 процента голосов

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует во II туре выборов в парламент с 36,06% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08%, сообщает МВД Республики после обработки более 70% голосов.
В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.
Как сообщает МВД после обработки 71% бюллетеней, коалиция Макрона на выборах в парламент лидирует с 36,06% голосов, левый союз Меланшона получает 27,08%, партия Ле Пен "Национальное объединение" - 21,57%.
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