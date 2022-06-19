https://ria.ru/20220619/vybory-1796618167.html

Коалиция Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре парламентских выборов

Коалиция Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре парламентских выборов - РИА Новости, 19.06.2022

Коалиция Макрона "Вместе!" лидирует во втором туре парламентских выборов

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует во II туре выборов в парламент с 36,06% голосов, левый "Новый народный экологический и... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T22:04

2022-06-19T22:04

2022-06-19T22:13

эммануэль макрон

в мире

франция

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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует во II туре выборов в парламент с 36,06% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получает 27,08%, сообщает МВД Республики после обработки более 70% голосов.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.Как сообщает МВД после обработки 71% бюллетеней, коалиция Макрона на выборах в парламент лидирует с 36,06% голосов, левый союз Меланшона получает 27,08%, партия Ле Пен "Национальное объединение" - 21,57%.

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

эммануэль макрон, в мире, франция