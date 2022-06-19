https://ria.ru/20220619/vybory-1796617456.html
Премьера Франции избрали депутатом Нацсобрания от Кальвадоса
Премьера Франции избрали депутатом Нацсобрания от Кальвадоса - РИА Новости, 19.06.2022
Премьера Франции избрали депутатом Нацсобрания от Кальвадоса
Премьер-министр Франции Элизабет Борн по итогам второго тура парламентских выборов избрана депутатом Национального собрания от департамента Кальвадос, это... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T21:59
2022-06-19T21:59
2022-06-19T22:21
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн по итогам второго тура парламентских выборов избрана депутатом Национального собрания от департамента Кальвадос, это означает, что она сохранит свой пост во главе правительства, сообщает телеканал TF1.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%. По данным МВД Республики после обработки 58% бюллетеней, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует с 35% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получил 25,51%, на третьем месте - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 22,38 % голосов.Согласно предварительным данным телеканала, Борн набрала 52,3% голосов по итогам второго тура парламентских выборов. Таким образом, она впервые займет место депутата в Национальном собрании Франции. Это означает, что Борн сохранит место главы французского правительства.
https://ria.ru/20220619/vybory-1796603805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен, франция
21:59 19.06.2022 (обновлено: 22:21 19.06.2022)
Премьера Франции избрали депутатом Нацсобрания от Кальвадоса
TF1: премьер Франции Борн избрали депутатом Нацсобрания от Кальвадоса