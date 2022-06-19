https://ria.ru/20220619/vybory-1796617456.html

Премьера Франции избрали депутатом Нацсобрания от Кальвадоса

Премьера Франции избрали депутатом Нацсобрания от Кальвадоса - РИА Новости, 19.06.2022

Премьера Франции избрали депутатом Нацсобрания от Кальвадоса

Премьер-министр Франции Элизабет Борн по итогам второго тура парламентских выборов избрана депутатом Национального собрания от департамента Кальвадос, это... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T21:59

2022-06-19T21:59

2022-06-19T22:21

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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн по итогам второго тура парламентских выборов избрана депутатом Национального собрания от департамента Кальвадос, это означает, что она сохранит свой пост во главе правительства, сообщает телеканал TF1.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). Явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%. По данным МВД Республики после обработки 58% бюллетеней, коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" лидирует с 35% голосов, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона получил 25,51%, на третьем месте - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 22,38 % голосов.Согласно предварительным данным телеканала, Борн набрала 52,3% голосов по итогам второго тура парламентских выборов. Таким образом, она впервые займет место депутата в Национальном собрании Франции. Это означает, что Борн сохранит место главы французского правительства.

https://ria.ru/20220619/vybory-1796603805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, марин ле пен, франция