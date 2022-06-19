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Коалиция Макрона набрала 35 процентов голосов на парламентских выборах - РИА Новости, 19.06.2022
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Коалиция Макрона набрала 35 процентов голосов на парламентских выборах
Коалиция Макрона набрала 35 процентов голосов на парламентских выборах - РИА Новости, 19.06.2022
Коалиция Макрона набрала 35 процентов голосов на парламентских выборах
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" во II туре выборов в парламент набирает 35%, левый "Новый народный экологический и социальный союз"... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T21:24
2022-06-19T21:35
эммануэль макрон
в мире
марин ле пен
франция
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" во II туре выборов в парламент набирает 35%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 25,51%, сообщает МВД Республики после обработки более 50% голосов.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). По данным МВД Республики, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.По данным министерства, после обработки 58% бюллетеней, президентская коалиция лидирует, набирая 35%, левый союз под предводительством Меланшона оказался на втором месте с 25,51%, на третьем месте - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 22,38 % голосов.
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эммануэль макрон, в мире, марин ле пен, франция
21:24 19.06.2022 (обновлено: 21:35 19.06.2022)
 
Коалиция Макрона набрала 35 процентов голосов на парламентских выборах

Коалиция Макрона "Вместе!" во втором туре выборов в парламент набрала 35 процентов голосов

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" во II туре выборов в парламент набирает 35%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 25,51%, сообщает МВД Республики после обработки более 50% голосов.
В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). По данным МВД Республики, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.
По данным министерства, после обработки 58% бюллетеней, президентская коалиция лидирует, набирая 35%, левый союз под предводительством Меланшона оказался на втором месте с 25,51%, на третьем месте - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 22,38 % голосов.
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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