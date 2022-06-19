https://ria.ru/20220619/vybory-1796613765.html

Коалиция Макрона набрала 35 процентов голосов на парламентских выборах

Коалиция Макрона набрала 35 процентов голосов на парламентских выборах - РИА Новости, 19.06.2022

Коалиция Макрона набрала 35 процентов голосов на парламентских выборах

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" во II туре выборов в парламент набирает 35%, левый "Новый народный экологический и социальный союз"... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T21:24

2022-06-19T21:24

2022-06-19T21:35

эммануэль макрон

в мире

марин ле пен

франция

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ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" во II туре выборов в парламент набирает 35%, левый "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 25,51%, сообщает МВД Республики после обработки более 50% голосов.В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). По данным МВД Республики, явка по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 38,11%.По данным министерства, после обработки 58% бюллетеней, президентская коалиция лидирует, набирая 35%, левый союз под предводительством Меланшона оказался на втором месте с 25,51%, на третьем месте - партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с 22,38 % голосов.

https://ria.ru/20220616/vizit-1795778190.html

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Евгения Нефедова

эммануэль макрон, в мире, марин ле пен, франция