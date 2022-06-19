https://ria.ru/20220619/vsu-1796565751.html

ВСУ атаковали Ясиновский коксохимический завод в Макеевке

ВСУ атаковали Ясиновский коксохимический завод в Макеевке - РИА Новости, 19.06.2022

ВСУ атаковали Ясиновский коксохимический завод в Макеевке

Украинские войска атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T15:19

2022-06-19T15:19

2022-06-19T16:28

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

макеевка

кировский район

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ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Украинские войска атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела производственных мощностей был поврежден цех ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции", — говорится в публикации.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в 13:10 украинские силовики выпустили по Макеевке шесть снарядов калибра 152 миллиметра.Ясиновский коксохимический завод обстреливают не первый раз. В конце мая из-за разрыва снарядов там произошел пожар и получил ранения один человек. Еще один обстрел последовал 7 июня, тогда также был ранен один человек.Украинские силовики ежедневно открывают по городам и селам ДНР огонь из тяжелых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня. За последние сутки жертвами этих атак стали семь мирных жителей, 24 пострадали.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220619/donetsk-1796545346.html

донецкая народная республика

макеевка

кировский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, макеевка, кировский район