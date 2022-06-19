15:19 19.06.2022 (обновлено: 16:28 19.06.2022)
ВСУ атаковали Ясиновский коксохимический завод в Макеевке
ВСУ повредили цеха и резервуары Ясиновского коксохимического завода в Макеевке
Ясиновский коксохимический завод в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Украинские войска атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела производственных мощностей был поврежден цех ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции", — говорится в публикации.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в 13:10 украинские силовики выпустили по Макеевке шесть снарядов калибра 152 миллиметра.
Ясиновский коксохимический завод обстреливают не первый раз. В конце мая из-за разрыва снарядов там произошел пожар и получил ранения один человек. Еще один обстрел последовал 7 июня, тогда также был ранен один человек.
Украинские силовики ежедневно открывают по городам и селам ДНР огонь из тяжелых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня. За последние сутки жертвами этих атак стали семь мирных жителей, 24 пострадали.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.