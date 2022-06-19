https://ria.ru/20220619/voditel-1796629001.html

На водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье, завели дело

На водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье, завели дело - РИА Новости, 19.06.2022

На водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье, завели дело

Уголовное дело заведено на водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье и скрывшегося с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T23:59

2022-06-19T23:59

2022-06-19T23:59

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ленинский район

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено на водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье и скрывшегося с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили РИА Новости, что сегодня в поселке Развилка Ленинского района Московской области водитель автобуса насмерть сбил 10-летнюю девочку на "зебре", а затем скрылся. Злоумышленника задержала полиция."Следователем Следственного Управления УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ, в отношении мужчины 1981 года рождения", - приводятся слова Волк на сайте "МВД Медиа".Она добавила, что мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

https://ria.ru/20220618/kuban-1796453983.html

московская область (подмосковье)

россия

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, ленинский район