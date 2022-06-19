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На водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье, завели дело - РИА Новости, 19.06.2022
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На водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье, завели дело
На водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье, завели дело - РИА Новости, 19.06.2022
На водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье, завели дело
Уголовное дело заведено на водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье и скрывшегося с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T23:59
2022-06-19T23:59
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ленинский район
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено на водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье и скрывшегося с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили РИА Новости, что сегодня в поселке Развилка Ленинского района Московской области водитель автобуса насмерть сбил 10-летнюю девочку на "зебре", а затем скрылся. Злоумышленника задержала полиция."Следователем Следственного Управления УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ, в отношении мужчины 1981 года рождения", - приводятся слова Волк на сайте "МВД Медиа".Она добавила, что мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
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московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ленинский район
23:59 19.06.2022
 
На водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье, завели дело

Представитель МВД Волк: на водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка, завели дело

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтобусы у станции метро "Волжская"
Автобусы у станции метро Волжская - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автобусы у станции метро "Волжская". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено на водителя автобуса, насмерть сбившего ребенка в Подмосковье и скрывшегося с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили РИА Новости, что сегодня в поселке Развилка Ленинского района Московской области водитель автобуса насмерть сбил 10-летнюю девочку на "зебре", а затем скрылся. Злоумышленника задержала полиция.
"Следователем Следственного Управления УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ, в отношении мужчины 1981 года рождения", - приводятся слова Волк на сайте "МВД Медиа".
Она добавила, что мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияЛенинский район
 
 
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