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Матвиенко назвала введение Украиной виз для россиян "дикостью"
Матвиенко назвала введение Украиной виз для россиян "дикостью" - РИА Новости, 19.06.2022
Матвиенко назвала введение Украиной виз для россиян "дикостью"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "очередной дикостью" введение Украиной визового режима для россиян. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:42
2022-06-19T14:42
2022-06-19T14:46
павел зарубин
валентина матвиенко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "очередной дикостью" введение Украиной визового режима для россиян."Очередная дикость, по-другому сказать не могу", - сказала она в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел зарубин, валентина матвиенко
14:42 19.06.2022 (обновлено: 14:46 19.06.2022)
Матвиенко назвала введение Украиной виз для россиян "дикостью"
Спикер Совфеда Матвиенко назвала введение Украиной визового режима для россиян "дикостью"