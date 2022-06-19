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Матвиенко назвала введение Украиной виз для россиян "дикостью"

Матвиенко назвала введение Украиной виз для россиян "дикостью" - РИА Новости, 19.06.2022

Матвиенко назвала введение Украиной виз для россиян "дикостью"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "очередной дикостью" введение Украиной визового режима для россиян. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:42

2022-06-19T14:42

2022-06-19T14:46

павел зарубин

валентина матвиенко

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "очередной дикостью" введение Украиной визового режима для россиян."Очередная дикость, по-другому сказать не могу", - сказала она в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

павел зарубин, валентина матвиенко