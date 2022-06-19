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В Сочи чествовали ветерана, отметившего столетний юбилей - РИА Новости, 19.06.2022
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В Сочи чествовали ветерана, отметившего столетний юбилей
В Сочи чествовали ветерана, отметившего столетний юбилей - РИА Новости, 19.06.2022
В Сочи чествовали ветерана, отметившего столетний юбилей
Ветерана Великой Отечественной Войны Павла Сюткина, достигшего 100-летия, и первого, кто в при жизни получил звание героя уже Российской Федерации, чествовали в РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:31
2022-06-19T14:31
россия
общество
краснодарский край
сочи
юнармия
олег газманов
александр буйнов
владимир путин
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СОЧИ, 19 июн – РИА Новости. Ветерана Великой Отечественной Войны Павла Сюткина, достигшего 100-летия, и первого, кто в при жизни получил звание героя уже Российской Федерации, чествовали в Сочи в рамках торжественных мероприятий, передает корреспондент РИА Новости.Присвоить статус героя Сюткину в советское время не удалось из-за допущенных в документах ошибках. В 2008 ему было присвоено звание Героя РФ с вручением знака особого отличия медали "Золотая Звезда". Награду ветерану лично вручил президент РФ Владимир Путин. Сегодня в Сочи в честь юбиляра организованы торжественные мероприятия с участием мэра Сочи Алексея Копайгородского, патриотического движения "Юнармия", выступлением эстрадных артистов Олега Газманова и Александра Буйнова."Я стал человеком, отмечающим столетие. Этот день приходит один раз в жизни. Следующее столетие будет только как продолжение прошедшего", - сказал Сюткин.Он отметил, что на войне самое тревожное - видеть погибших товарищей. "Самое страшное, это когда товарищ смертельно ранен и погибает. Ты стоишь и смотришь, и ничего не можешь сделать, ты беспомощен. Это состояние такое, какое остается на всю жизнь", - заключил Сюткин.Павел Сюткин вступил в ряды Красной Армии в 1942 году в качестве добровольца. На фронт был направлен в должности командира батареи самоходных орудий. После войны продолжил службу в армии. В настоящее время Сюткин продолжает активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
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россия, общество, краснодарский край, сочи, юнармия, олег газманов, александр буйнов, владимир путин, алексей копайгородский
14:31 19.06.2022
 
В Сочи чествовали ветерана, отметившего столетний юбилей

В Сочи чествовали ветерана, отметившего столетний юбилей и получившего звание Героя России

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны Павел Павлович Сюткин
Ветеран Великой Отечественной войны Павел Павлович Сюткин - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 19 июн – РИА Новости. Ветерана Великой Отечественной Войны Павла Сюткина, достигшего 100-летия, и первого, кто в при жизни получил звание героя уже Российской Федерации, чествовали в Сочи в рамках торжественных мероприятий, передает корреспондент РИА Новости.
Присвоить статус героя Сюткину в советское время не удалось из-за допущенных в документах ошибках. В 2008 ему было присвоено звание Героя РФ с вручением знака особого отличия медали "Золотая Звезда". Награду ветерану лично вручил президент РФ Владимир Путин. Сегодня в Сочи в честь юбиляра организованы торжественные мероприятия с участием мэра Сочи Алексея Копайгородского, патриотического движения "Юнармия", выступлением эстрадных артистов Олега Газманова и Александра Буйнова.
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"Я стал человеком, отмечающим столетие. Этот день приходит один раз в жизни. Следующее столетие будет только как продолжение прошедшего", - сказал Сюткин.
Он отметил, что на войне самое тревожное - видеть погибших товарищей. "Самое страшное, это когда товарищ смертельно ранен и погибает. Ты стоишь и смотришь, и ничего не можешь сделать, ты беспомощен. Это состояние такое, какое остается на всю жизнь", - заключил Сюткин.
Павел Сюткин вступил в ряды Красной Армии в 1942 году в качестве добровольца. На фронт был направлен в должности командира батареи самоходных орудий. После войны продолжил службу в армии. В настоящее время Сюткин продолжает активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
 
РоссияОбществоКраснодарский крайСочиЮнармияОлег ГазмановАлександр БуйновВладимир ПутинАлексей Копайгородский
 
 
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