https://ria.ru/20220619/veteran-1796559351.html

В Сочи чествовали ветерана, отметившего столетний юбилей

В Сочи чествовали ветерана, отметившего столетний юбилей - РИА Новости, 19.06.2022

В Сочи чествовали ветерана, отметившего столетний юбилей

Ветерана Великой Отечественной Войны Павла Сюткина, достигшего 100-летия, и первого, кто в при жизни получил звание героя уже Российской Федерации, чествовали в РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:31

2022-06-19T14:31

2022-06-19T14:31

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общество

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юнармия

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александр буйнов

владимир путин

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СОЧИ, 19 июн – РИА Новости. Ветерана Великой Отечественной Войны Павла Сюткина, достигшего 100-летия, и первого, кто в при жизни получил звание героя уже Российской Федерации, чествовали в Сочи в рамках торжественных мероприятий, передает корреспондент РИА Новости.Присвоить статус героя Сюткину в советское время не удалось из-за допущенных в документах ошибках. В 2008 ему было присвоено звание Героя РФ с вручением знака особого отличия медали "Золотая Звезда". Награду ветерану лично вручил президент РФ Владимир Путин. Сегодня в Сочи в честь юбиляра организованы торжественные мероприятия с участием мэра Сочи Алексея Копайгородского, патриотического движения "Юнармия", выступлением эстрадных артистов Олега Газманова и Александра Буйнова."Я стал человеком, отмечающим столетие. Этот день приходит один раз в жизни. Следующее столетие будет только как продолжение прошедшего", - сказал Сюткин.Он отметил, что на войне самое тревожное - видеть погибших товарищей. "Самое страшное, это когда товарищ смертельно ранен и погибает. Ты стоишь и смотришь, и ничего не можешь сделать, ты беспомощен. Это состояние такое, какое остается на всю жизнь", - заключил Сюткин.Павел Сюткин вступил в ряды Красной Армии в 1942 году в качестве добровольца. На фронт был направлен в должности командира батареи самоходных орудий. После войны продолжил службу в армии. В настоящее время Сюткин продолжает активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

https://ria.ru/20220521/rubezhnoe-1789875732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, краснодарский край, сочи, юнармия, олег газманов, александр буйнов, владимир путин, алексей копайгородский