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Кадыров показал видео с шевронами, снятыми с украинских военных в Метелкино - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796582546.html
Кадыров показал видео с шевронами, снятыми с украинских военных в Метелкино
Кадыров показал видео с шевронами, снятыми с украинских военных в Метелкино - РИА Новости, 19.06.2022
Кадыров показал видео с шевронами, снятыми с украинских военных в Метелкино
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал видео с шевронами шести украинских подразделений, снятых с уничтоженного противника в населённом пункте... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T18:00
2022-06-19T18:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
правый сектор
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 19 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал видео с шевронами шести украинских подразделений, снятых с уничтоженного противника в населённом пункте Метелкино в ЛНР.Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили населенный пункт Метелкино, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В одном маленьком посёлке оказались как минимум 6 разных подразделений Украины, в числе которых и специальные подразделения. Несомненно, это была важная стратегическая точка для ВСУ, которая позволила бы атаковать наших ребят с фланга", - написал Кадыров.Он уделил особое внимание шеврону "Правого сектора"*, по его словам, члены этого нацистского подразделения, в ноябре 2013-го устроили провокацию на Евромайдане, и покинули место столкновения с милицией, как "только стало жарко".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, правый сектор, рамзан кадыров
18:00 19.06.2022 (обновлено: 18:06 19.06.2022)
 
Кадыров показал видео с шевронами, снятыми с украинских военных в Метелкино

Кадыров: в Метелкино в ЛНР действовали как минимум шесть украинских военных подразделений

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 19 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале показал видео с шевронами шести украинских подразделений, снятых с уничтоженного противника в населённом пункте Метелкино в ЛНР.
Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили населенный пункт Метелкино, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"В одном маленьком посёлке оказались как минимум 6 разных подразделений Украины, в числе которых и специальные подразделения. Несомненно, это была важная стратегическая точка для ВСУ, которая позволила бы атаковать наших ребят с фланга", - написал Кадыров.
Он уделил особое внимание шеврону "Правого сектора"*, по его словам, члены этого нацистского подразделения, в ноябре 2013-го устроили провокацию на Евромайдане, и покинули место столкновения с милицией, как "только стало жарко".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы РФПравый секторРамзан Кадыров
 
 
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