https://ria.ru/20220619/ukraina-1796572597.html

НАТО строила базу в Северодонецке, сообщил бывший киевский чиновник

НАТО строила базу в Северодонецке, сообщил бывший киевский чиновник - РИА Новости, 19.06.2022

НАТО строила базу в Северодонецке, сообщил бывший киевский чиновник

Киевские власти, по некоторым данным, уже начали строить военную базу НАТО в аэропорту Северодонецка в прошлом году, рассказал РИА Новости перешедший на сторону РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:18

2022-06-19T16:18

2022-06-19T20:08

специальная военная операция на украине

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андрей загороднюк

северодонецк

мариуполь

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ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Киевские власти, по некоторым данным, уже начали строить военную базу НАТО в аэропорту Северодонецка в прошлом году, рассказал РИА Новости перешедший на сторону ЛНР бывший заместитель руководителя Старобельской окружной прокуратуры Луганской области Владимир Кононов."Проезд к аэропорту полностью был закрыт, все подступы были закрыты. Там стояли вооруженные силы Украины, которые никого не пропускали. Никто не видел, что там происходит, что там делают. Но, по информации, строилась натовская база", — сообщил он.По его словам, первый раз данные о строительстве базы НАТО в местном аэропорту поступили к нему во второй половине прошлого года.В 2020 году на тот момент министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщал о планах Киева создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО.Посол России в Великобритании Андрей Келин в декабре 2021 года заявлял, что исключать размещения баз отдельных стран НАТО на Украине нельзя, но это будет означать отход от основополагающего акта и тех обязательств о военной сдержанности, которые в нем зафиксированы. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Москва не раз указывала на попытки западных стран затянуть конфликт поставками военных систем для ВСУ. Так, в мае Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В Минобороны России предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями российской авиации.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1795976839.html

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html

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Экс-зампрокурора Луганской области: "На территории аэропорта планировалось строить базу НАТО" Экс-зампрокурора Луганской области: "На территории аэропорта планировалось строить базу НАТО" 2022-06-19T16:18 true PT1M20S

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