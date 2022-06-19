https://ria.ru/20220619/ukraina-1796569938.html

Рада поддержала разрыв еще нескольких соглашений с Россией и СНГ

Рада поддержала разрыв еще нескольких соглашений с Россией и СНГ - РИА Новости, 19.06.2022

Рада поддержала разрыв еще нескольких соглашений с Россией и СНГ

Парламент Украины поддержал разрыв соглашения с РФ о научно-техническом сотрудничестве, а также выход из соглашений СНГ о поддержке и развитии малого... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T15:57

2022-06-19T15:57

2022-06-19T15:58

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алексей гончаренко

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Парламент Украины поддержал разрыв соглашения с РФ о научно-техническом сотрудничестве, а также выход из соглашений СНГ о поддержке и развитии малого предпринимательства, о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко."Парламент поддержал выход из ряда соглашений с Россией и СНГ: о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве; о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.По его словам, также Рада поддержала выход Украины из соглашений СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных, о поддержке и развитии малого предпринимательства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220619/zapret-1796561741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, снг, верховная рада украины, алексей гончаренко