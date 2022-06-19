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Рада поддержала разрыв еще нескольких соглашений с Россией и СНГ - РИА Новости, 19.06.2022
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Рада поддержала разрыв еще нескольких соглашений с Россией и СНГ
Рада поддержала разрыв еще нескольких соглашений с Россией и СНГ - РИА Новости, 19.06.2022
Рада поддержала разрыв еще нескольких соглашений с Россией и СНГ
Парламент Украины поддержал разрыв соглашения с РФ о научно-техническом сотрудничестве, а также выход из соглашений СНГ о поддержке и развитии малого... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:57
2022-06-19T15:58
в мире
россия
украина
снг
верховная рада украины
алексей гончаренко
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Парламент Украины поддержал разрыв соглашения с РФ о научно-техническом сотрудничестве, а также выход из соглашений СНГ о поддержке и развитии малого предпринимательства, о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко."Парламент поддержал выход из ряда соглашений с Россией и СНГ: о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве; о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.По его словам, также Рада поддержала выход Украины из соглашений СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных, о поддержке и развитии малого предпринимательства.
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в мире, россия, украина, снг, верховная рада украины, алексей гончаренко
15:57 19.06.2022 (обновлено: 15:58 19.06.2022)
 
Рада поддержала разрыв еще нескольких соглашений с Россией и СНГ

Депутат Гончаренко: Рада поддержала выход Украины из нескольких соглашений с Россией и СНГ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Парламент Украины поддержал разрыв соглашения с РФ о научно-техническом сотрудничестве, а также выход из соглашений СНГ о поддержке и развитии малого предпринимательства, о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
"Парламент поддержал выход из ряда соглашений с Россией и СНГ: о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве; о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, также Рада поддержала выход Украины из соглашений СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных, о поддержке и развитии малого предпринимательства.
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