https://ria.ru/20220619/ukraina-1796569938.html
Рада поддержала разрыв еще нескольких соглашений с Россией и СНГ
Рада поддержала разрыв еще нескольких соглашений с Россией и СНГ - РИА Новости, 19.06.2022
Рада поддержала разрыв еще нескольких соглашений с Россией и СНГ
Парламент Украины поддержал разрыв соглашения с РФ о научно-техническом сотрудничестве, а также выход из соглашений СНГ о поддержке и развитии малого... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:57
2022-06-19T15:57
2022-06-19T15:58
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верховная рада украины
алексей гончаренко
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Парламент Украины поддержал разрыв соглашения с РФ о научно-техническом сотрудничестве, а также выход из соглашений СНГ о поддержке и развитии малого предпринимательства, о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко."Парламент поддержал выход из ряда соглашений с Россией и СНГ: о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве; о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.По его словам, также Рада поддержала выход Украины из соглашений СНГ о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных, о поддержке и развитии малого предпринимательства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220619/zapret-1796561741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, снг, верховная рада украины, алексей гончаренко
15:57 19.06.2022 (обновлено: 15:58 19.06.2022)
Рада поддержала разрыв еще нескольких соглашений с Россией и СНГ
Депутат Гончаренко: Рада поддержала выход Украины из нескольких соглашений с Россией и СНГ