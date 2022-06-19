https://ria.ru/20220619/ukraina-1796569708.html
Парламент Украины поддержал законопроект о строительстве сети бомбоубежищ
Парламент Украины поддержал законопроект о строительстве сети бомбоубежищ - РИА Новости, 19.06.2022
Парламент Украины поддержал законопроект о строительстве сети бомбоубежищ
Верховная Рада приняла законопроект, которым предусматривается строительство сети бомбоубежищ на Украине, сообщила депутат парламента Елена Шуляк. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:51
2022-06-19T15:51
2022-06-19T15:51
жилье
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Верховная Рада приняла законопроект, которым предусматривается строительство сети бомбоубежищ на Украине, сообщила депутат парламента Елена Шуляк."Верховная рада поддержала наш законопроект №7398 по строительству сети укрытий для защиты населения. Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Так, градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят", - написала Шуляк в своем Telegram-канале.По ее словам, законопроект также предусматривает упрощение процедуры передачи земельных участков для размещения защитных сооружений, отказ в принятии в эксплуатацию объектов, на которых не соблюдены требования "инженерно-технических мероприятий гражданской защиты".
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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жилье, украина, верховная рада украины
Парламент Украины поддержал законопроект о строительстве сети бомбоубежищ
Верховная Рада Украины поддержала законопроект о строительстве сети бомбоубежищ