https://ria.ru/20220619/ukraina-1796568821.html

Рада призвала Евросоюз предоставить Украине статус кандидата организации

Рада призвала Евросоюз предоставить Украине статус кандидата организации - РИА Новости, 19.06.2022

Рада призвала Евросоюз предоставить Украине статус кандидата организации

Верховная Рада обратилась к странам-членам Евросоюза с призывом поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а также усилить санкции против... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T15:45

2022-06-19T15:45

2022-06-19T15:45

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Верховная Рада обратилась к странам-членам Евросоюза с призывом поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а также усилить санкции против России и Белоруссии.По ее словам, депутаты также призвали государства-члены ЕС поддержать усиление санкций против России и Белоруссии.Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220616/makron-1795945380.html

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Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия