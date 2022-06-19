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Рада призвала Евросоюз предоставить Украине статус кандидата организации - РИА Новости, 19.06.2022
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Рада призвала Евросоюз предоставить Украине статус кандидата организации
Рада призвала Евросоюз предоставить Украине статус кандидата организации - РИА Новости, 19.06.2022
Рада призвала Евросоюз предоставить Украине статус кандидата организации
Верховная Рада обратилась к странам-членам Евросоюза с призывом поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а также усилить санкции против... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:45
2022-06-19T15:45
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Верховная Рада обратилась к странам-членам Евросоюза с призывом поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а также усилить санкции против России и Белоруссии.По ее словам, депутаты также призвали государства-члены ЕС поддержать усиление санкций против России и Белоруссии.Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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в мире, украина, россия, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия
15:45 19.06.2022
 
Рада призвала Евросоюз предоставить Украине статус кандидата организации

Шуляк: Рада призвала страны-члены ЕС предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Верховная Рада обратилась к странам-членам Евросоюза с призывом поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а также усилить санкции против России и Белоруссии.
"Верховная Рада поддержала законопроект 7471, которым мы обратились к государствам-членам ЕС и институтам ЕС по поддержке предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС", - написала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в своем Telegram-канале.
По ее словам, депутаты также призвали государства-члены ЕС поддержать усиление санкций против России и Белоруссии.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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