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Кадыров заявил, что украинские СМИ молчат об успехах российских военных - РИА Новости, 19.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796564245.html
Кадыров заявил, что украинские СМИ молчат об успехах российских военных
Кадыров заявил, что украинские СМИ молчат об успехах российских военных - РИА Новости, 19.06.2022
Кадыров заявил, что украинские СМИ молчат об успехах российских военных
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские СМИ замалчивают информацию об успешном продвижении союзных сил РФ и республик Донбасса, чтобы выдать выгодную... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:07
2022-06-19T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские СМИ замалчивают информацию об успешном продвижении союзных сил РФ и республик Донбасса, чтобы выдать выгодную картину Западу."Информацию об успешном продвижении объединенной группировки украинские СМИ замалчивают. Оно и понятно, ведь перед Западом нужно рисовать выгодную картину. Но факт остается фактом", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он также добавил, что американские наемники часто избегают прямого огневого столкновения с российской армией, им важнее записать видеоотчеты. "А затем быстро покинуть горячую точку. Поэтому такие ролики они записывают редко, лишь в состоянии адреналинового страха", - прокомментировал глава Чечени видео, на котором везут раненного в обе ноги американского наемника.
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в мире, украина, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
15:07 19.06.2022
 
Кадыров заявил, что украинские СМИ молчат об успехах российских военных

Кадыров: украинские СМИ замалчивают информацию об успехах российских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские СМИ замалчивают информацию об успешном продвижении союзных сил РФ и республик Донбасса, чтобы выдать выгодную картину Западу.
"Информацию об успешном продвижении объединенной группировки украинские СМИ замалчивают. Оно и понятно, ведь перед Западом нужно рисовать выгодную картину. Но факт остается фактом", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что американские наемники часто избегают прямого огневого столкновения с российской армией, им важнее записать видеоотчеты. "А затем быстро покинуть горячую точку. Поэтому такие ролики они записывают редко, лишь в состоянии адреналинового страха", - прокомментировал глава Чечени видео, на котором везут раненного в обе ноги американского наемника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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