https://ria.ru/20220619/ukraina-1796564245.html
Кадыров заявил, что украинские СМИ молчат об успехах российских военных
Кадыров заявил, что украинские СМИ молчат об успехах российских военных - РИА Новости, 19.06.2022
Кадыров заявил, что украинские СМИ молчат об успехах российских военных
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские СМИ замалчивают информацию об успешном продвижении союзных сил РФ и республик Донбасса, чтобы выдать выгодную... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T15:07
2022-06-19T15:07
2022-06-19T15:07
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рамзан кадыров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские СМИ замалчивают информацию об успешном продвижении союзных сил РФ и республик Донбасса, чтобы выдать выгодную картину Западу."Информацию об успешном продвижении объединенной группировки украинские СМИ замалчивают. Оно и понятно, ведь перед Западом нужно рисовать выгодную картину. Но факт остается фактом", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он также добавил, что американские наемники часто избегают прямого огневого столкновения с российской армией, им важнее записать видеоотчеты. "А затем быстро покинуть горячую точку. Поэтому такие ролики они записывают редко, лишь в состоянии адреналинового страха", - прокомментировал глава Чечени видео, на котором везут раненного в обе ноги американского наемника.
https://ria.ru/20220619/naemniki-1796518411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Кадыров заявил, что украинские СМИ молчат об успехах российских военных
Кадыров: украинские СМИ замалчивают информацию об успехах российских военных