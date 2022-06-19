https://ria.ru/20220619/ukraina-1796564245.html

Кадыров заявил, что украинские СМИ молчат об успехах российских военных

Кадыров заявил, что украинские СМИ молчат об успехах российских военных - РИА Новости, 19.06.2022

Кадыров заявил, что украинские СМИ молчат об успехах российских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские СМИ замалчивают информацию об успешном продвижении союзных сил РФ и республик Донбасса, чтобы выдать выгодную... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T15:07

2022-06-19T15:07

2022-06-19T15:07

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские СМИ замалчивают информацию об успешном продвижении союзных сил РФ и республик Донбасса, чтобы выдать выгодную картину Западу."Информацию об успешном продвижении объединенной группировки украинские СМИ замалчивают. Оно и понятно, ведь перед Западом нужно рисовать выгодную картину. Но факт остается фактом", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он также добавил, что американские наемники часто избегают прямого огневого столкновения с российской армией, им важнее записать видеоотчеты. "А затем быстро покинуть горячую точку. Поэтому такие ролики они записывают редко, лишь в состоянии адреналинового страха", - прокомментировал глава Чечени видео, на котором везут раненного в обе ноги американского наемника.

https://ria.ru/20220619/naemniki-1796518411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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