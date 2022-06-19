https://ria.ru/20220619/ukraina-1796558106.html

На Украине решили запретить русскую музыку и книги

На Украине решили запретить русскую музыку и книги - РИА Новости, 19.06.2022

На Украине решили запретить русскую музыку и книги

Верховная рада Украины проголосовала за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из России и Белоруссии, сообщил депутат... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:18

2022-06-19T14:18

2022-06-19T15:09

культура

украина

россия

белоруссия

музыка

литература

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из России и Белоруссии, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк."Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Депутат Рады Алексей Гончаренко уточнил, что принятый законопроект предусматривает также запрет гастролей для исполнителей – граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220614/pamyatniki-1795112874.html

украина

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, белоруссия, музыка, литература