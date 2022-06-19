https://ria.ru/20220619/ukraina-1796558106.html
На Украине решили запретить русскую музыку и книги
На Украине решили запретить русскую музыку и книги - РИА Новости, 19.06.2022
На Украине решили запретить русскую музыку и книги
Верховная рада Украины проголосовала за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из России и Белоруссии, сообщил депутат... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:18
2022-06-19T14:18
2022-06-19T15:09
культура
украина
россия
белоруссия
музыка
литература
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из России и Белоруссии, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк."Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Депутат Рады Алексей Гончаренко уточнил, что принятый законопроект предусматривает также запрет гастролей для исполнителей – граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, белоруссия, музыка, литература
14:18 19.06.2022 (обновлено: 15:09 19.06.2022)
На Украине решили запретить русскую музыку и книги
Депутат Рады Железняк: украинский парламент проголосовал за запрет русской музыки и книг