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На Украине решили запретить русскую музыку и книги - РИА Новости, 19.06.2022
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Культура
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На Украине решили запретить русскую музыку и книги
На Украине решили запретить русскую музыку и книги - РИА Новости, 19.06.2022
На Украине решили запретить русскую музыку и книги
Верховная рада Украины проголосовала за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из России и Белоруссии, сообщил депутат... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T14:18
2022-06-19T15:09
культура
украина
россия
белоруссия
музыка
литература
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из России и Белоруссии, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк."Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Депутат Рады Алексей Гончаренко уточнил, что принятый законопроект предусматривает также запрет гастролей для исполнителей – граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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украина, россия, белоруссия, музыка, литература
14:18 19.06.2022 (обновлено: 15:09 19.06.2022)
 
На Украине решили запретить русскую музыку и книги

Депутат Рады Железняк: украинский парламент проголосовал за запрет русской музыки и книг

© Depositphotos / alenavladМузыкальный инструмент лежит на нотах
Музыкальный инструмент лежит на нотах - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© Depositphotos / alenavlad
Музыкальный инструмент лежит на нотах. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из России и Белоруссии, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
"Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Депутат Рады Алексей Гончаренко уточнил, что принятый законопроект предусматривает также запрет гастролей для исполнителей – граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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