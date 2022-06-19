https://ria.ru/20220619/ukraina-1796552665.html

Российская авиация уничтожила четыре украинских склада вооружения

Российская авиация уничтожила четыре украинских склада вооружения - РИА Новости, 19.06.2022

Российская авиация уничтожила четыре украинских склада вооружения

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 4 склада украинского вооружения и боеприпасов, а также пусковую установку комплекса ПВО... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T13:37

2022-06-19T13:37

2022-06-19T15:20

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

бук (зенитный ракетный комплекс)

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 4 склада украинского вооружения и боеприпасов, а также пусковую установку комплекса ПВО "Бук-М1", говорится в воскресной сводке Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами в районах населенных пунктов Максимильяновка, Авдеевка, Зеленое Поле и Георгиевка Донецкой Народной Республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Северска Луганской Народной Республики", - говорится в документе.

авдеевка

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, авдеевка, бук (зенитный ракетный комплекс), украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)