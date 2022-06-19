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Российская авиация уничтожила четыре украинских склада вооружения
Российская авиация уничтожила четыре украинских склада вооружения - РИА Новости, 19.06.2022
Российская авиация уничтожила четыре украинских склада вооружения
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 4 склада украинского вооружения и боеприпасов, а также пусковую установку комплекса ПВО... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:37
2022-06-19T13:37
2022-06-19T15:20
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
бук (зенитный ракетный комплекс)
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила 4 склада украинского вооружения и боеприпасов, а также пусковую установку комплекса ПВО "Бук-М1", говорится в воскресной сводке Минобороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами в районах населенных пунктов Максимильяновка, Авдеевка, Зеленое Поле и Георгиевка Донецкой Народной Республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Северска Луганской Народной Республики", - говорится в документе.
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, авдеевка, бук (зенитный ракетный комплекс), украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:37 19.06.2022 (обновлено: 15:20 19.06.2022)
Российская авиация уничтожила четыре украинских склада вооружения
Минобороны: российская авиация уничтожила четыре украинских склада вооружения