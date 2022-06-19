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Войска ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области
Войска ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области - РИА Новости, 19.06.2022
Войска ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и восемь беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:19
2022-06-19T13:19
2022-06-19T15:21
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и восемь беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Войсками противовоздушной обороны России за сутки сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Червонная Долина Николаевской области. Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Заводы, Червоный Шахтер, Дементиевка, Глубокое Харьковской области, Криница Херсонской области, Попасная Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный", - сказал он.Кроме того, российская ПВО перехватила три тактические ракеты "Точка-У" в ЛНР, а также два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской и Николаевской областях.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
13:19 19.06.2022 (обновлено: 15:21 19.06.2022)
Войска ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области
Минобороны: войска ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области