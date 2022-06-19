https://ria.ru/20220619/ukraina-1796549904.html

Войска ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области

Войска ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области - РИА Новости, 19.06.2022

Войска ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и восемь беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T13:19

2022-06-19T13:19

2022-06-19T15:21

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и восемь беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Войсками противовоздушной обороны России за сутки сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Червонная Долина Николаевской области. Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Заводы, Червоный Шахтер, Дементиевка, Глубокое Харьковской области, Криница Херсонской области, Попасная Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный", - сказал он.Кроме того, российская ПВО перехватила три тактические ракеты "Точка-У" в ЛНР, а также два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской и Николаевской областях.

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков