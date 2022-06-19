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Подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ бросили позиции в Лисичанске

Подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ бросили позиции в Лисичанске - РИА Новости, 19.06.2022

Подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ бросили позиции в Лисичанске

Отдельные подразделения 57-й мотопехотной бригады украинских воиск оставили свои позиции в Лисичанске из-за низкого морально-психологического состояния,... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T13:14

2022-06-19T13:14

2022-06-19T15:20

специальная военная операция на украине

безопасность

лисичанск

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Отдельные подразделения 57-й мотопехотной бригады украинских воиск оставили свои позиции в Лисичанске из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции", - сообщили в ведомстве.

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Конашенков о потерях и отступлении подразделений украинской армии Конашенков о потерях и отступлении подразделений украинской армии 2022-06-19T13:14 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, лисичанск, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)