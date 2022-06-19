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Подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ бросили позиции в Лисичанске
Подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ бросили позиции в Лисичанске - РИА Новости, 19.06.2022
Подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ бросили позиции в Лисичанске
Отдельные подразделения 57-й мотопехотной бригады украинских воиск оставили свои позиции в Лисичанске из-за низкого морально-психологического состояния,... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:14
2022-06-19T13:14
2022-06-19T15:20
специальная военная операция на украине
безопасность
лисичанск
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Отдельные подразделения 57-й мотопехотной бригады украинских воиск оставили свои позиции в Лисичанске из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков о потерях и отступлении подразделений украинской армии
Конашенков о потерях и отступлении подразделений украинской армии
2022-06-19T13:14
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, лисичанск, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:14 19.06.2022 (обновлено: 15:20 19.06.2022)
Подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ бросили позиции в Лисичанске
Минобороны: подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ бросили свои позиции в Лисичанске