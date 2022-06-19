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В Украине надеются, что ситуация с топливом стабилизируется к осени
В Украине надеются, что ситуация с топливом стабилизируется к осени - РИА Новости, 19.06.2022
В Украине надеются, что ситуация с топливом стабилизируется к осени
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков надеется, что ситуация с топливом в стране стабилизируется к осени, когда Киев подпишет больше долгосрочных... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:15
2022-06-19T12:15
2022-06-19T12:15
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польша
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков надеется, что ситуация с топливом в стране стабилизируется к осени, когда Киев подпишет больше долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками, об этом он заявил в интервью газете Financial Times."Весь наш импорт идет из ЕС. Мы раньше использовали порты в Польше и Румынии и страны, которые ближе всего расположены к Украине, теперь мы импортируем его (топливо) из Бельгии, Нидерландов", - отметил министр.По данным газеты, на Украину ежедневно приезжает около 230 бензовозов, новые соглашения с ЕС и Польшей направлены на упрощение процедур таможенного и пограничного контроля.По словам министра, меры по обеспечению вывоза зерна с Украины помогают стране импортировать больше топлива, потому что поезда и грузовики, которые везут топливо, перемещаются по тем же путям.
https://ria.ru/20211005/gnev-1753221920.html
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в мире, украина, россия, польша, румыния, евросоюз
В Украине надеются, что ситуация с топливом стабилизируется к осени
Министр инфраструктуры Украины: ситуация с топливом стабилизируется к осени