https://ria.ru/20220619/ukraina-1796542442.html

В Украине надеются, что ситуация с топливом стабилизируется к осени

В Украине надеются, что ситуация с топливом стабилизируется к осени - РИА Новости, 19.06.2022

В Украине надеются, что ситуация с топливом стабилизируется к осени

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков надеется, что ситуация с топливом в стране стабилизируется к осени, когда Киев подпишет больше долгосрочных... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T12:15

2022-06-19T12:15

2022-06-19T12:15

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украина

россия

польша

румыния

евросоюз

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков надеется, что ситуация с топливом в стране стабилизируется к осени, когда Киев подпишет больше долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками, об этом он заявил в интервью газете Financial Times."Весь наш импорт идет из ЕС. Мы раньше использовали порты в Польше и Румынии и страны, которые ближе всего расположены к Украине, теперь мы импортируем его (топливо) из Бельгии, Нидерландов", - отметил министр.По данным газеты, на Украину ежедневно приезжает около 230 бензовозов, новые соглашения с ЕС и Польшей направлены на упрощение процедур таможенного и пограничного контроля.По словам министра, меры по обеспечению вывоза зерна с Украины помогают стране импортировать больше топлива, потому что поезда и грузовики, которые везут топливо, перемещаются по тем же путям.

https://ria.ru/20211005/gnev-1753221920.html

украина

россия

польша

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в мире, украина, россия, польша, румыния, евросоюз