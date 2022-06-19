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В ЛНР подтвердили сдачу в плен членов нацбатальона "Айдар"

В ЛНР подтвердили сдачу в плен членов нацбатальона "Айдар" - РИА Новости, 19.06.2022

В ЛНР подтвердили сдачу в плен членов нацбатальона "Айдар"

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в пригороде Северодонецка подтверждается сдача в плен членов нацбатальона "Айдар". РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:57

2022-06-19T11:57

2022-06-19T12:41

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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в пригороде Северодонецка подтверждается сдача в плен членов нацбатальона "Айдар"."В пригороде Северодонецка, в Метелкино подтверждена сдача в плен айдаровцев, вместе со своими вожаками. Посёлок полностью зачищен", — написал он в Telegram-канале.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино.

https://ria.ru/20220606/plennye-1793585093.html

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в мире, украина, россия, северодонецк