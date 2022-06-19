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В ЛНР подтвердили сдачу в плен членов нацбатальона "Айдар" - РИА Новости, 19.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796540631.html
В ЛНР подтвердили сдачу в плен членов нацбатальона "Айдар"
В ЛНР подтвердили сдачу в плен членов нацбатальона "Айдар" - РИА Новости, 19.06.2022
В ЛНР подтвердили сдачу в плен членов нацбатальона "Айдар"
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в пригороде Северодонецка подтверждается сдача в плен членов нацбатальона "Айдар". РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:57
2022-06-19T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в пригороде Северодонецка подтверждается сдача в плен членов нацбатальона "Айдар"."В пригороде Северодонецка, в Метелкино подтверждена сдача в плен айдаровцев, вместе со своими вожаками. Посёлок полностью зачищен", — написал он в Telegram-канале.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино.
https://ria.ru/20220606/plennye-1793585093.html
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в мире, украина, россия, северодонецк
11:57 19.06.2022 (обновлено: 12:41 19.06.2022)
 
В ЛНР подтвердили сдачу в плен членов нацбатальона "Айдар"

Посол ЛНР в России Мирошник подтвердил сдачу в плен близ Северодонецка командиров "Айдара"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в пригороде Северодонецка подтверждается сдача в плен членов нацбатальона "Айдар".
"В пригороде Северодонецка, в Метелкино подтверждена сдача в плен айдаровцев, вместе со своими вожаками. Посёлок полностью зачищен", — написал он в Telegram-канале.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что один из командиров украинского националистического батальона "Айдар" попал в плен при взятии села Метелкино.
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