https://ria.ru/20220619/ukraina-1796531317.html

Следователю пришлось успокаивать жителя Попасной, потерявшего пять домов

Следователю пришлось успокаивать жителя Попасной, потерявшего пять домов - РИА Новости, 19.06.2022

Следователю пришлось успокаивать жителя Попасной, потерявшего пять домов

Следователи СК РФ продолжают собирать показания жителей ЛНР, пострадавших от действий украинских военных, одному из них пришлось успокаивать жителя Попасной... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T10:55

2022-06-19T10:55

2022-06-19T12:54

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

украина

попасная

донецкая область

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АНТРАЦИТ (ЛНР), 19 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ продолжают собирать показания жителей ЛНР, пострадавших от действий украинских военных, одному из них пришлось успокаивать жителя Попасной Николая Матвеева, семья которого потеряла из-за обстрелов пять домов.Сам Матвеев сейчас живет в общежитии для беженцев в городе Антрацит. Во время обстрелов он потерял телефон со всеми контактами своих родных - брата и трёх сыновей, которые теперь не знают, что с их отцом."Я не знаю, что и сказать. Дома нет. Все родные пострадали: мы потеряли пять домов. Мой, матери, брата и двоих сыновей", - ответил Матвеев на вопрос следователя, какой ущерб нанесли ему обстрелы со стороны украинских силовиков. Матвеев признался, что из-за обстрелов ему пришлось три месяца прожить в подвале. После этого мужчина расплакался, следователю пришлось буквально его успокаивать и предлагать воды.За эти месяцы Матвеев потерял контакты с ближайшими родственниками: они эвакуировались в разные места. В частности, средний сын уехал из Попасной на территорию Донецкой области, подконтрольную Киеву. Украинские сим-карты в ЛНР теперь не работают, и он не может сообщить родственникам, где находится. Кроме того, Николай Викторович в пожаре потерял свой телефон, ему остается надеяться только, что хотя бы благодаря СМИ родные узнают, что он жив.

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html

россия

луганская народная республика

украина

попасная

донецкая область

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"Три месяца находился в подвале" – житель ЛНР, пострадавший от украинских военных "Три месяца находился в подвале" – житель ЛНР, пострадавший от украинских военных 2022-06-19T10:55 true PT1M54S

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в мире, россия, луганская народная республика, украина, попасная, донецкая область