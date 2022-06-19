https://ria.ru/20220619/ukraina-1796528128.html
В Германии рассказали, чем ЕС грозит вступление Украины
В Германии рассказали, чем ЕС грозит вступление Украины - РИА Новости, 19.06.2022
В Германии рассказали, чем ЕС грозит вступление Украины
У Европейского союза возникнут проблемы в случае вступления в него Украины, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T10:17
2022-06-19T10:17
2022-06-19T10:17
в мире
украина
киев
салоники
евросоюз
еврокомиссия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. У Европейского союза возникнут проблемы в случае вступления в него Украины, пишет немецкое издание Junge Welt.При этом, по мнению автора статьи Йорга Кронауэра, коррупция на Украине замедлит темпы принятия страны в союз."Пока западноевропейские инвесторы и экспортеры структурно уступают в армрестлинге глубоко укоренившимся местным олигархам, не будет выдающегося мотива, чтобы предложить Киеву членство в ЕС", — отмечается в публикации.Обозреватель издания напомнил и о других странах Юго-Восточной Европы, которым перспектива членства была дана еще 19 лет назад, а именно на саммите ЕС в июне 2003 года в Салониках. Это также станет проблемой."Терпение многих стран истощается. То, что Украина выдвигается на роль страны-кандидата в члены Евросоюза, мягко говоря, не устраивает заинтересованные государства, которые годами адаптируют свои нормы и стандарты для членства. ЕС предупреждают о последствиях слишком очевидного неравного обращения", — подытожили в издании.Накануне ЕК рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
https://ria.ru/20220618/ukraina-1796404761.html
https://ria.ru/20220616/lavrov-1795934939.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, салоники, евросоюз, еврокомиссия, признание днр и лнр в россии
В Германии рассказали, чем ЕС грозит вступление Украины
Junge Welt: Украина будет поглощать деньги ЕС в случае вступления в союз