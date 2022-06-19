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Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 19.06.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила, что потери украинских войск за последние сутки превысили 30 человек, уничтожены также три установки "Град", два бронированных... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T10:13

2022-06-19T10:13

2022-06-19T11:23

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что потери украинских войск за последние сутки превысили 30 человек, уничтожены также три установки "Град", два бронированных автомобиля и один беспилотник."За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено три установки РСЗО "Град", один беспилотный летательный аппарат "Фурия", два бронированных автомобиля и более 30 человек личного состава. Подавлены четыре огневые точки противника в районе населенных пунктов Авдеевка и Орловка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции республики.Также отмечается, что 16 военнослужащих ДНР получили ранения.По данным представительства ДНР в СЦКК, войска Украины выпустили более 470 снарядов из РСЗО "Град", танка, ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, 152 миллиметра и 122 миллиметра.

донецкая народная республика

россия

украина

авдеевка

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, авдеевка, сцкк