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Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796527706.html
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 19.06.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Народная милиция ДНР сообщила, что потери украинских войск за последние сутки превысили 30 человек, уничтожены также три установки "Град", два бронированных... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T10:13
2022-06-19T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
авдеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что потери украинских войск за последние сутки превысили 30 человек, уничтожены также три установки "Град", два бронированных автомобиля и один беспилотник."За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено три установки РСЗО "Град", один беспилотный летательный аппарат "Фурия", два бронированных автомобиля и более 30 человек личного состава. Подавлены четыре огневые точки противника в районе населенных пунктов Авдеевка и Орловка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции республики.Также отмечается, что 16 военнослужащих ДНР получили ранения.По данным представительства ДНР в СЦКК, войска Украины выпустили более 470 снарядов из РСЗО "Град", танка, ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, 152 миллиметра и 122 миллиметра.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, авдеевка, сцкк
10:13 19.06.2022 (обновлено: 11:23 19.06.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 30 украинских военных

© AP PhotoВоенны
Военны - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo
Военны. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что потери украинских войск за последние сутки превысили 30 человек, уничтожены также три установки "Град", два бронированных автомобиля и один беспилотник.
"За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено три установки РСЗО "Град", один беспилотный летательный аппарат "Фурия", два бронированных автомобиля и более 30 человек личного состава. Подавлены четыре огневые точки противника в районе населенных пунктов Авдеевка и Орловка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции республики.
Также отмечается, что 16 военнослужащих ДНР получили ранения.
По данным представительства ДНР в СЦКК, войска Украины выпустили более 470 снарядов из РСЗО "Град", танка, ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, 152 миллиметра и 122 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаАвдеевкаСЦКК
 
 
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