https://ria.ru/20220619/ukraina-1796524880.html

Шольц послал Украине скрытое сообщение, пишут СМИ

Шольц послал Украине скрытое сообщение, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2022

Шольц послал Украине скрытое сообщение, пишут СМИ

Во время визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц послал Украине скрытое сообщение по поводу ее вступления в Евросоюз, пишет Welt. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T09:50

2022-06-19T09:50

2022-06-19T12:35

в мире

евросоюз

украина

еврокомиссия

олаф шольц

германия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Во время визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц послал Украине скрытое сообщение по поводу ее вступления в Евросоюз, пишет Welt."В то время как Макрон и Драги говорят о пути, который теперь начался для Киева, Шольц говорит о "пути, полном предпосылок", — утверждает издание. Канцлер считает, что ради вступления в ЕС Украина должна измениться: бороться с коррупцией, построить функционирующее правовое государство и либерализовать экономику. По мнению Шольца, измениться должен и сам Евросоюз — ввести для принятия важных решений принцип большинства вместо действующего сейчас единогласия. Как заявила канцелярия канцлера, только фундаментально реформированный союз будет иметь возможность расширяться. Таким образом, Шольц не дает Украине ложных обещаний, заключается в публикации. На этой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999-м, но обе страны так и не стали членами ЕС.

https://ria.ru/20220618/ukraina-1796404761.html

https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796215877.html

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, евросоюз, украина, еврокомиссия, олаф шольц, германия