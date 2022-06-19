Рейтинг@Mail.ru
Шольц послал Украине скрытое сообщение, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220619/ukraina-1796524880.html
Шольц послал Украине скрытое сообщение, пишут СМИ
Шольц послал Украине скрытое сообщение, пишут СМИ - РИА Новости, 19.06.2022
Шольц послал Украине скрытое сообщение, пишут СМИ
Во время визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц послал Украине скрытое сообщение по поводу ее вступления в Евросоюз, пишет Welt. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T09:50
2022-06-19T12:35
в мире
евросоюз
украина
еврокомиссия
олаф шольц
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792193028_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_899660f99edc1a090c38f6ce882633e4.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Во время визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц послал Украине скрытое сообщение по поводу ее вступления в Евросоюз, пишет Welt."В то время как Макрон и Драги говорят о пути, который теперь начался для Киева, Шольц говорит о "пути, полном предпосылок", — утверждает издание. Канцлер считает, что ради вступления в ЕС Украина должна измениться: бороться с коррупцией, построить функционирующее правовое государство и либерализовать экономику. По мнению Шольца, измениться должен и сам Евросоюз — ввести для принятия важных решений принцип большинства вместо действующего сейчас единогласия. Как заявила канцелярия канцлера, только фундаментально реформированный союз будет иметь возможность расширяться. Таким образом, Шольц не дает Украине ложных обещаний, заключается в публикации. На этой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999-м, но обе страны так и не стали членами ЕС.
https://ria.ru/20220618/ukraina-1796404761.html
https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796215877.html
https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792193028_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5bf4ecacc8aa59ebe0e91b8668e4ef0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, украина, еврокомиссия, олаф шольц, германия
09:50 19.06.2022 (обновлено: 12:35 19.06.2022)
 
Шольц послал Украине скрытое сообщение, пишут СМИ

Welt пишет, что канцлер ФРГ Олаф Шольц послал Украине скрытое сообщение

© AP Photo / Lisi NiesnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Lisi Niesner
Канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Во время визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц послал Украине скрытое сообщение по поводу ее вступления в Евросоюз, пишет Welt.
"В то время как Макрон и Драги говорят о пути, который теперь начался для Киева, Шольц говорит о "пути, полном предпосылок", — утверждает издание.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 11:07
Французы разглядели в словах Путина об Украине в ЕС важный намек
Канцлер считает, что ради вступления в ЕС Украина должна измениться: бороться с коррупцией, построить функционирующее правовое государство и либерализовать экономику. По мнению Шольца, измениться должен и сам Евросоюз — ввести для принятия важных решений принцип большинства вместо действующего сейчас единогласия.
Как заявила канцелярия канцлера, только фундаментально реформированный союз будет иметь возможность расширяться. Таким образом, Шольц не дает Украине ложных обещаний, заключается в публикации.
Пресс-конференция по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
08:00
"Киев всех рассорил". Что началось в Европе
На этой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Окончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.
Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. На рассмотрение ее заявки ушло десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата в 2014 году, Турции его присвоили еще в 1999-м, но обе страны так и не стали членами ЕС.
Пресс-конференция по итогам встречи Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
08:00
Время для Европы истекает
 
В миреЕвросоюзУкраинаЕврокомиссияОлаф ШольцГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала