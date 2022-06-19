https://ria.ru/20220619/ukraina-1796506781.html

Автор National Interest предложил Украине провозгласить нейтральный статус

Автор National Interest предложил Украине провозгласить нейтральный статус - РИА Новости, 19.06.2022

Автор National Interest предложил Украине провозгласить нейтральный статус

Автор журнала National Interest, эксперт и бывший военный Дэвид Пайн предложил план для урегулирования ситуации вокруг Украины, включающий объявление... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T01:04

2022-06-19T01:04

2022-06-19T03:04

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Автор журнала National Interest, эксперт и бывший военный Дэвид Пайн предложил план для урегулирования ситуации вокруг Украины, включающий объявление нейтрального статуса страны и признание Крыма.Как говорится в опубликованной статье Пайна, переговорные позиции Украины ослабляются, а западные СМИ "продолжают ошибочно сообщать, что Украина одерживает победу", в то время как глава Пентагона Ллойд Остин отмечает, что Россия добивается прогресса в достижении своих целей. Несмотря на поставки Киеву военной помощи, вооружения у Украины заканчиваются, считает эксперт.Далее Пайн, которого издание представляет как бывшего офицера со степенью магистра в области национальной безопасности, предлагает свой план из 15 пунктов — "наиболее реалистичных для Украины".Эксперт предлагает Украине внести поправки в конституцию для провозглашения нейтрального статуса, а ее независимость и суверенитет гарантировались бы постоянными членами СБ ООН. Пайн вторым пунктом предлагает Украине признать воссоединение Крыма с Россией и отказаться от всех намерений вернуть полуостров.В сентябре в Донбассе под наблюдением ООН или других международных структур проведут референдум по вопросу о независимости, предлагает эксперт. Украина откажется от связей с НАТО, в том числе тренировок и военных учений, поставок вооружений, запретит размещение сил альянса на территории, Россия же поддержит заявку Украины на вступление в ЕС, предлагает Пайн.Украина уничтожит свои ударные системы и сократит группировку военных до 150 тысяч человек и 100 тысяч в запасе, стороны не будут требовать репараций, говорится в плане Пайна. США и ЕС предоставят экономическую помощь Украине, а Киев восстановит дипотношения с Москвой, как и Россия со всеми странами НАТО, говорится в предложениях.С России должны быть сняты все экономические санкции, конфискованное имущество возвращено, торговые отношения налажены, предлагает Пайн.США и НАТО должны письменно гарантировать нерасширение НАТО на восток за счет бывших советских республики или вдоль границ РФ, а в обмен на гарантии невступления Финляндии в НАТО Россия согласится на присоединение к альянсу Швеции, а также любой европейской страны, не граничащей с Россией, предлагает эксперт.Россия и НАТО начнут переговоры о включении России в архитектуру безопасности Европы, продлении ДРСМД и дополнениях к ДОВСЕ, последующее соглашение к которому сократит количество военных баз в Европе, предлагает эксперт."В интересах национальной безопасности Соединенных Штатов стимулировать Россию и Украину к скорейшим переговорам по мирному соглашению", - резюмирует Пайн.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220619/dzhonson-1796505199.html

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https://ria.ru/20220618/krizis-1796397409.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220618/rszo-1796493500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, донбасс, нато, евросоюз, в мире