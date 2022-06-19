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Новый "Тор" получит вдвое больше ракет - РИА Новости, 19.06.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220619/tor-1796533226.html
Новый "Тор" получит вдвое больше ракет
Новый "Тор" получит вдвое больше ракет - РИА Новости, 19.06.2022
Новый "Тор" получит вдвое больше ракет
Новая модификация зенитного ракетного комплекса "Тор" получит удвоенный боекомплект, рассказал помощник гендиректора завода-производителя "Купол" Вячеслав... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T11:08
2022-06-19T12:01
новое оружие россии
безопасность
россия
тор (зенитный ракетный комплекс)
купол (завод)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Новая модификация зенитного ракетного комплекса "Тор" получит удвоенный боекомплект, рассказал помощник гендиректора завода-производителя "Купол" Вячеслав Карташов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".Он пояснил, что сейчас завод приступил к разработке нового модуля, в котором реализуют технические решения, отработанные в Арктике."Тор" — тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны на уровне дивизионного звена во время ведения боевых действий и на марше, защиты узлов связи, командных пунктов и других объектов. Может сбивать самолеты, вертолеты, радиоуправляемые ракеты, корректируемые и планирующие авиабомбы, беспилотники и другие элементы современного высокоточного оружия.С момента принятия на вооружение в 1986 году "Тор" прошел уже три волны глубоких модернизаций, кардинально повысивших его боевые возможности, и работы по совершенствованию продолжаются непрерывно.
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безопасность, россия, тор (зенитный ракетный комплекс), купол (завод)
11:08 19.06.2022 (обновлено: 12:01 19.06.2022)
 
Новый "Тор" получит вдвое больше ракет

Помощник гендиректора "Купола" Карташов: новый "Тор" получит вдвое больше ракет

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Новая модификация зенитного ракетного комплекса "Тор" получит удвоенный боекомплект, рассказал помощник гендиректора завода-производителя "Купол" Вячеслав Карташов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".
Он пояснил, что сейчас завод приступил к разработке нового модуля, в котором реализуют технические решения, отработанные в Арктике.

"Мы будем использовать удвоенный боезапас. Мы будем использовать программное обеспечение, которое проверили при стрельбе по низколетящей цели. Ну и корпус будет создан новый, облегченный, — это единственное средство ПВО на сегодняшний день, которое может транспортироваться вертолетом на внешней подвеске", — сказал Карташов.

"Тор" — тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны на уровне дивизионного звена во время ведения боевых действий и на марше, защиты узлов связи, командных пунктов и других объектов. Может сбивать самолеты, вертолеты, радиоуправляемые ракеты, корректируемые и планирующие авиабомбы, беспилотники и другие элементы современного высокоточного оружия.
С момента принятия на вооружение в 1986 году "Тор" прошел уже три волны глубоких модернизаций, кардинально повысивших его боевые возможности, и работы по совершенствованию продолжаются непрерывно.
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января 2021, 14:21Сказано в эфире
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияТор (зенитный ракетный комплекс)Купол (завод)
 
 
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