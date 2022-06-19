11:08 19.06.2022 (обновлено: 12:01 19.06.2022)
Новый "Тор" получит вдвое больше ракет
Помощник гендиректора "Купола" Карташов: новый "Тор" получит вдвое больше ракет
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России работает в зоне проведения специальной военной операции на Украине
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Новая модификация зенитного ракетного комплекса "Тор" получит удвоенный боекомплект, рассказал помощник гендиректора завода-производителя "Купол" Вячеслав Карташов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".
Он пояснил, что сейчас завод приступил к разработке нового модуля, в котором реализуют технические решения, отработанные в Арктике.
"Мы будем использовать удвоенный боезапас. Мы будем использовать программное обеспечение, которое проверили при стрельбе по низколетящей цели. Ну и корпус будет создан новый, облегченный, — это единственное средство ПВО на сегодняшний день, которое может транспортироваться вертолетом на внешней подвеске", — сказал Карташов.
"Тор" — тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны на уровне дивизионного звена во время ведения боевых действий и на марше, защиты узлов связи, командных пунктов и других объектов. Может сбивать самолеты, вертолеты, радиоуправляемые ракеты, корректируемые и планирующие авиабомбы, беспилотники и другие элементы современного высокоточного оружия.
С момента принятия на вооружение в 1986 году "Тор" прошел уже три волны глубоких модернизаций, кардинально повысивших его боевые возможности, и работы по совершенствованию продолжаются непрерывно.
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