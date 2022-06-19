https://ria.ru/20220619/tor-1796533226.html

Новый "Тор" получит вдвое больше ракет

Новый "Тор" получит вдвое больше ракет - РИА Новости, 19.06.2022

Новый "Тор" получит вдвое больше ракет

Новая модификация зенитного ракетного комплекса "Тор" получит удвоенный боекомплект, рассказал помощник гендиректора завода-производителя "Купол" Вячеслав... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T11:08

2022-06-19T11:08

2022-06-19T12:01

новое оружие россии

безопасность

россия

тор (зенитный ракетный комплекс)

купол (завод)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796540251_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_8ae7d700d5c088977ee7b1a4fcbbbcec.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Новая модификация зенитного ракетного комплекса "Тор" получит удвоенный боекомплект, рассказал помощник гендиректора завода-производителя "Купол" Вячеслав Карташов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".Он пояснил, что сейчас завод приступил к разработке нового модуля, в котором реализуют технические решения, отработанные в Арктике."Тор" — тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны на уровне дивизионного звена во время ведения боевых действий и на марше, защиты узлов связи, командных пунктов и других объектов. Может сбивать самолеты, вертолеты, радиоуправляемые ракеты, корректируемые и планирующие авиабомбы, беспилотники и другие элементы современного высокоточного оружия.С момента принятия на вооружение в 1986 году "Тор" прошел уже три волны глубоких модернизаций, кардинально повысивших его боевые возможности, и работы по совершенствованию продолжаются непрерывно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/zrk-1594788933.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, тор (зенитный ракетный комплекс), купол (завод)