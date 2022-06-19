https://ria.ru/20220619/topaz-1796582201.html

ВСУ сильно повредили Завод "Топаз" в Донецке во время обстрела

ВСУ сильно повредили Завод "Топаз" в Донецке во время обстрела - РИА Новости, 19.06.2022

ВСУ сильно повредили Завод "Топаз" в Донецке во время обстрела

Повреждения в результате интенсивного субботнего обстрела в Куйбышевском районе получил завод "Топаз", вместе с тем повреждены расположенные рядом гражданские... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T17:56

2022-06-19T17:56

2022-06-19T18:32

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Повреждения в результате интенсивного субботнего обстрела в Куйбышевском районе получил завод "Топаз", вместе с тем повреждены расположенные рядом гражданские объекты района: рынок, торговые киоски, супермаркет "Молоко", троллейбусные линии, передает съемочная группа РИА Новости."Топаз" - это многопрофильное предприятие, которое специализируется на разработке и серийном производстве сложных радиотехнических систем и комплексов специального назначения, а также радиотехнических изделий широкого применения.В субботу Донецк весь день подвергался сильным обстрелам, которые велись в основном орудиями калибром 155 и 152 миллиметра, что привело к разрушениям, а также погибшим и раненым. В результате обстрелов сильно поврежден центр города в Ворошиловском районе, а также Куйбышевский и Киевский районы. Зафиксированы масштабные разрушения на заводе "Топаз", в районе кинотеатра "Звездочка", а также возле стадиона "Донбасс арена". Было обстреляно здание городской администрации и многие другие объекты.

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецк (днр), в мире, звездочка