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ВСУ сильно повредили Завод "Топаз" в Донецке во время обстрела - РИА Новости, 19.06.2022
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ВСУ сильно повредили Завод "Топаз" в Донецке во время обстрела
ВСУ сильно повредили Завод "Топаз" в Донецке во время обстрела - РИА Новости, 19.06.2022
ВСУ сильно повредили Завод "Топаз" в Донецке во время обстрела
Повреждения в результате интенсивного субботнего обстрела в Куйбышевском районе получил завод "Топаз", вместе с тем повреждены расположенные рядом гражданские... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:56
2022-06-19T18:32
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Повреждения в результате интенсивного субботнего обстрела в Куйбышевском районе получил завод "Топаз", вместе с тем повреждены расположенные рядом гражданские объекты района: рынок, торговые киоски, супермаркет "Молоко", троллейбусные линии, передает съемочная группа РИА Новости."Топаз" - это многопрофильное предприятие, которое специализируется на разработке и серийном производстве сложных радиотехнических систем и комплексов специального назначения, а также радиотехнических изделий широкого применения.В субботу Донецк весь день подвергался сильным обстрелам, которые велись в основном орудиями калибром 155 и 152 миллиметра, что привело к разрушениям, а также погибшим и раненым. В результате обстрелов сильно поврежден центр города в Ворошиловском районе, а также Куйбышевский и Киевский районы. Зафиксированы масштабные разрушения на заводе "Топаз", в районе кинотеатра "Звездочка", а также возле стадиона "Донбасс арена". Было обстреляно здание городской администрации и многие другие объекты.
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донецк (днр), в мире, звездочка
17:56 19.06.2022 (обновлено: 18:32 19.06.2022)
 
ВСУ сильно повредили Завод "Топаз" в Донецке во время обстрела

Завод "Топаз" получил повреждения во время обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка

Дым над заводом "Топаз" в Куйбышевском районе Донецка. Кадр из видео очевидца
Дым над заводом Топаз в Куйбышевском районе Донецка. Кадр из видео очевидца
Дым над заводом "Топаз" в Куйбышевском районе Донецка. Кадр из видео очевидца. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Повреждения в результате интенсивного субботнего обстрела в Куйбышевском районе получил завод "Топаз", вместе с тем повреждены расположенные рядом гражданские объекты района: рынок, торговые киоски, супермаркет "Молоко", троллейбусные линии, передает съемочная группа РИА Новости.
"Топаз" - это многопрофильное предприятие, которое специализируется на разработке и серийном производстве сложных радиотехнических систем и комплексов специального назначения, а также радиотехнических изделий широкого применения.
В субботу Донецк весь день подвергался сильным обстрелам, которые велись в основном орудиями калибром 155 и 152 миллиметра, что привело к разрушениям, а также погибшим и раненым. В результате обстрелов сильно поврежден центр города в Ворошиловском районе, а также Куйбышевский и Киевский районы. Зафиксированы масштабные разрушения на заводе "Топаз", в районе кинотеатра "Звездочка", а также возле стадиона "Донбасс арена". Было обстреляно здание городской администрации и многие другие объекты.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)В миреЗвездочка
 
 
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