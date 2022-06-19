https://ria.ru/20220619/topaz-1796582201.html
ВСУ сильно повредили Завод "Топаз" в Донецке во время обстрела
ВСУ сильно повредили Завод "Топаз" в Донецке во время обстрела - РИА Новости, 19.06.2022
ВСУ сильно повредили Завод "Топаз" в Донецке во время обстрела
Повреждения в результате интенсивного субботнего обстрела в Куйбышевском районе получил завод "Топаз", вместе с тем повреждены расположенные рядом гражданские... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:56
2022-06-19T17:56
2022-06-19T18:32
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
звездочка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796388724_28:352:960:876_1920x0_80_0_0_3d55327de7b89ab49e167e5c51c58a43.jpg
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Повреждения в результате интенсивного субботнего обстрела в Куйбышевском районе получил завод "Топаз", вместе с тем повреждены расположенные рядом гражданские объекты района: рынок, торговые киоски, супермаркет "Молоко", троллейбусные линии, передает съемочная группа РИА Новости."Топаз" - это многопрофильное предприятие, которое специализируется на разработке и серийном производстве сложных радиотехнических систем и комплексов специального назначения, а также радиотехнических изделий широкого применения.В субботу Донецк весь день подвергался сильным обстрелам, которые велись в основном орудиями калибром 155 и 152 миллиметра, что привело к разрушениям, а также погибшим и раненым. В результате обстрелов сильно поврежден центр города в Ворошиловском районе, а также Куйбышевский и Киевский районы. Зафиксированы масштабные разрушения на заводе "Топаз", в районе кинотеатра "Звездочка", а также возле стадиона "Донбасс арена". Было обстреляно здание городской администрации и многие другие объекты.
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796388724_35:293:960:987_1920x0_80_0_0_d9dabd235199a533212fd82d4ff07c2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), в мире, звездочка
17:56 19.06.2022 (обновлено: 18:32 19.06.2022)
ВСУ сильно повредили Завод "Топаз" в Донецке во время обстрела
Завод "Топаз" получил повреждения во время обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Повреждения в результате интенсивного субботнего обстрела в Куйбышевском районе получил завод "Топаз", вместе с тем повреждены расположенные рядом гражданские объекты района: рынок, торговые киоски, супермаркет "Молоко", троллейбусные линии, передает съемочная группа РИА Новости.
"Топаз" - это многопрофильное предприятие, которое специализируется на разработке и серийном производстве сложных радиотехнических систем и комплексов специального назначения, а также радиотехнических изделий широкого применения.
В субботу Донецк
весь день подвергался сильным обстрелам, которые велись в основном орудиями калибром 155 и 152 миллиметра, что привело к разрушениям, а также погибшим и раненым. В результате обстрелов сильно поврежден центр города в Ворошиловском районе, а также Куйбышевский и Киевский районы. Зафиксированы масштабные разрушения на заводе "Топаз", в районе кинотеатра "Звездочка
", а также возле стадиона "Донбасс арена". Было обстреляно здание городской администрации и многие другие объекты.