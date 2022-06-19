Telegram запустил платную подписку Premium
Telegram запустил платную подписку Premium стоимостью 449 рублей в месяц
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, дающую пользователям доступ к дополнительным функциям, ее стоимость будет составлять 449 рублей в месяц, при этом сам мессенджер останется бесплатным, говорится в официальном блоге Telegram.
"Telegram продолжает стремительно расти, и многие пользователи спрашивают, как они могли бы поддержать нашу команду. Сегодня мы запускаем Telegram Premium — подписку, с которой Вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям", - говорится в сообщении.
Согласно данным в самом мессенджере, стоимость подписки составляет 449 рублей в месяц.
"После оформления подписки Telegram практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами — и получат множество других преимуществ", - отмечается в сообщении.
При этом, по сообщению компании, все существующие функции, на которые пользователи привыкли полагаться за почти десять лет, остаются бесплатными для всех.
"В 2022 году Telegram вошёл в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц", - добавили в компании.