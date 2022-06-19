https://ria.ru/20220619/telegram-1796623359.html

Telegram запустил платную подписку Premium

Telegram запустил платную подписку Premium - РИА Новости, 19.06.2022

Telegram запустил платную подписку Premium

Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, дающую пользователям доступ к дополнительным функциям, ее стоимость будет составлять 449 рублей в месяц,... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T22:51

2022-06-19T22:51

2022-06-19T22:51

общество

технологии

telegram

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, дающую пользователям доступ к дополнительным функциям, ее стоимость будет составлять 449 рублей в месяц, при этом сам мессенджер останется бесплатным, говорится в официальном блоге Telegram.Согласно данным в самом мессенджере, стоимость подписки составляет 449 рублей в месяц."После оформления подписки Telegram практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 ГБ, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, использовать дополнительные инструменты для управления чатами — и получат множество других преимуществ", - отмечается в сообщении.При этом, по сообщению компании, все существующие функции, на которые пользователи привыкли полагаться за почти десять лет, остаются бесплатными для всех."В 2022 году Telegram вошёл в топ-5 самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700 миллионов человек в месяц", - добавили в компании.

https://ria.ru/20220518/vkontakte-1789326220.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, telegram