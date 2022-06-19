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Российские пользователи не могут скачать Windows 10 и Windows 11 - РИА Новости, 19.06.2022
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Российские пользователи не могут скачать Windows 10 и Windows 11
Российские пользователи не могут скачать Windows 10 и Windows 11 - РИА Новости, 19.06.2022
Российские пользователи не могут скачать Windows 10 и Windows 11
Клиенты корпорации Microsoft в России столкнулись с проблемами при загрузке и обновлении операционных систем для компьютера - Windows 10 и Windows 11, жалобы на РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:49
2022-06-19T13:49
технологии
россия
украина
microsoft corporation
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Клиенты корпорации Microsoft в России столкнулись с проблемами при загрузке и обновлении операционных систем для компьютера - Windows 10 и Windows 11, жалобы на это появились в социальных сетях.Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация, что российские пользователи не могут скачать новые ОС Windows 10 и Windows 11. На данный момент компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили."404 — File or Directory not found (Файл или каталог не найдены - ред.)", - приводит появляющееся при попытке обновить ОС сообщение один из пользователей. "У меня купленная лицензия Windows, и я теперь не могу скачать дистрибутив (форму для скачивания - ред.)", - отмечает другой пользователь.Как проверил корреспондент РИА Новости, при попытке загрузить файл всплывает сообщение: "Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом".Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя, агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
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технологии, россия, украина, microsoft corporation
13:49 19.06.2022
 
Российские пользователи не могут скачать Windows 10 и Windows 11

Российские пользователи столкнулись с проблемами при загрузке Windows 10 и Windows 11

© AP Photo / Saurabh DasWindows 10
Windows 10 - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Saurabh Das
Windows 10. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Клиенты корпорации Microsoft в России столкнулись с проблемами при загрузке и обновлении операционных систем для компьютера - Windows 10 и Windows 11, жалобы на это появились в социальных сетях.
Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация, что российские пользователи не могут скачать новые ОС Windows 10 и Windows 11. На данный момент компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили.
"404 — File or Directory not found (Файл или каталог не найдены - ред.)", - приводит появляющееся при попытке обновить ОС сообщение один из пользователей. "У меня купленная лицензия Windows, и я теперь не могу скачать дистрибутив (форму для скачивания - ред.)", - отмечает другой пользователь.
Как проверил корреспондент РИА Новости, при попытке загрузить файл всплывает сообщение: "Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом".
Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя, агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
Windows 10
28 сентября 2021, 18:18В мире
Обновление Windows 10 привело к серьезным проблемам
 
ТехнологииРоссияУкраинаMicrosoft Corporation
 
 
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