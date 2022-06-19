https://ria.ru/20220619/tekhnologii-1796554241.html
Российские пользователи не могут скачать Windows 10 и Windows 11
Российские пользователи не могут скачать Windows 10 и Windows 11 - РИА Новости, 19.06.2022
Российские пользователи не могут скачать Windows 10 и Windows 11
Клиенты корпорации Microsoft в России столкнулись с проблемами при загрузке и обновлении операционных систем для компьютера - Windows 10 и Windows 11, жалобы на РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:49
2022-06-19T13:49
2022-06-19T13:49
технологии
россия
украина
microsoft corporation
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Клиенты корпорации Microsoft в России столкнулись с проблемами при загрузке и обновлении операционных систем для компьютера - Windows 10 и Windows 11, жалобы на это появились в социальных сетях.Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация, что российские пользователи не могут скачать новые ОС Windows 10 и Windows 11. На данный момент компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили."404 — File or Directory not found (Файл или каталог не найдены - ред.)", - приводит появляющееся при попытке обновить ОС сообщение один из пользователей. "У меня купленная лицензия Windows, и я теперь не могу скачать дистрибутив (форму для скачивания - ред.)", - отмечает другой пользователь.Как проверил корреспондент РИА Новости, при попытке загрузить файл всплывает сообщение: "Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом".Корпорация Microsoft 4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя, агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/windows-1752209870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, microsoft corporation
Российские пользователи не могут скачать Windows 10 и Windows 11
Российские пользователи столкнулись с проблемами при загрузке Windows 10 и Windows 11
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Клиенты корпорации Microsoft в России столкнулись с проблемами при загрузке и обновлении операционных систем для компьютера - Windows 10 и Windows 11, жалобы на это появились в социальных сетях.
Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация, что российские пользователи не могут скачать новые ОС Windows 10 и Windows 11. На данный момент компания Microsoft не делала официальных заявлений, в службе поддержки агентству также не ответили.
"404 — File or Directory not found (Файл или каталог не найдены - ред.)", - приводит появляющееся при попытке обновить ОС сообщение один из пользователей. "У меня купленная лицензия Windows, и я теперь не могу скачать дистрибутив (форму для скачивания - ред.)", - отмечает другой пользователь.
Как проверил корреспондент РИА Новости, при попытке загрузить файл всплывает сообщение: "Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом".
Корпорация Microsoft
4 марта объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России
из-за событий на Украине
. Три месяца спустя, агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.