https://ria.ru/20220619/super-1796153658.html
Победитель "Ты супер! 60+" рассказал, как распорядится призом
Победитель "Ты супер! 60+" рассказал, как распорядится призом - РИА Новости, 19.06.2022
Победитель "Ты супер! 60+" рассказал, как распорядится призом
Победитель программы "Ты супер! 60+" на НТВ Михаил Рыжов сразу после триумфального выступления в эксклюзивном интервью РИА Новости поделился своими эмоциями. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T22:59
2022-06-19T22:59
2022-06-19T22:59
шоубиз
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Победитель программы "Ты супер! 60+" на НТВ Михаил Рыжов сразу после триумфального выступления в эксклюзивном интервью РИА Новости поделился своими эмоциями. Кроме того, он рассказал, как распорядится призом. Михаил Рыжов с семи лет занимается творчеством: еще в детском доме он начал петь и играть на трубе. Как признался Михаил Михайлович в ходе передачи, его супруги не стало 10 лет назад, после этого "он хотел запить", но продолжил заниматься музыкой и написал мелодию к молитве "Отче наш" ("Молитва господня"). Сейчас ему 82 года, а в ближайших планах – записывать новые песни.Второй сезон "Ты супер! 60+" стартовал 15 мая 2022 года. Производством программы занимается компания "Вайт Медиа". Также на НТВ выходит проект "Ты супер!", где участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей.
https://ria.ru/20220511/konkurs-1787171724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нтв (телеканал)
Победитель "Ты супер! 60+" рассказал, как распорядится призом
Победитель "Ты супер! 60+" Михаил Рыжов рассказал, как распорядится призом
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Победитель программы "Ты супер! 60+" на НТВ Михаил Рыжов сразу после триумфального выступления в эксклюзивном интервью РИА Новости поделился своими эмоциями.
"Оценка жюри была очень высокой, мне это льстило. Я не ожидал победить, потому что есть много обстоятельств: мнение людей, формат, голос мог подвести. Но я победил, значит, я провел хорошую работу. Я накопил очень хороший репертуар за почти 83 года, поэтому мог спеть разные песни", – сказал Рыжов.
Кроме того, он рассказал, как распорядится призом.
"Помимо кубка и диплома, я получил двухнедельных отдых в Сочи. Наверное, поеду один. Если бы взять близкого человека, то да. А кого-то чужого, то и себе отпуск испортишь, и ему. А к себе я привык. Но это пока, может, неожиданно что-то поменяется", – отметил триумфатор.
Михаил Рыжов с семи лет занимается творчеством: еще в детском доме он начал петь и играть на трубе. Как признался Михаил Михайлович в ходе передачи, его супруги не стало 10 лет назад, после этого "он хотел запить", но продолжил заниматься музыкой и написал мелодию к молитве "Отче наш" ("Молитва господня").
Сейчас ему 82 года, а в ближайших планах – записывать новые песни.
Второй сезон "Ты супер! 60+" стартовал 15 мая 2022 года. Производством программы занимается компания "Вайт Медиа". Также на НТВ выходит проект "Ты супер!", где участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей.