https://ria.ru/20220619/super-1796153658.html

Победитель "Ты супер! 60+" рассказал, как распорядится призом

Победитель "Ты супер! 60+" рассказал, как распорядится призом - РИА Новости, 19.06.2022

Победитель "Ты супер! 60+" рассказал, как распорядится призом

Победитель программы "Ты супер! 60+" на НТВ Михаил Рыжов сразу после триумфального выступления в эксклюзивном интервью РИА Новости поделился своими эмоциями. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T22:59

2022-06-19T22:59

2022-06-19T22:59

шоубиз

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Победитель программы "Ты супер! 60+" на НТВ Михаил Рыжов сразу после триумфального выступления в эксклюзивном интервью РИА Новости поделился своими эмоциями. Кроме того, он рассказал, как распорядится призом. Михаил Рыжов с семи лет занимается творчеством: еще в детском доме он начал петь и играть на трубе. Как признался Михаил Михайлович в ходе передачи, его супруги не стало 10 лет назад, после этого "он хотел запить", но продолжил заниматься музыкой и написал мелодию к молитве "Отче наш" ("Молитва господня"). Сейчас ему 82 года, а в ближайших планах – записывать новые песни.Второй сезон "Ты супер! 60+" стартовал 15 мая 2022 года. Производством программы занимается компания "Вайт Медиа". Также на НТВ выходит проект "Ты супер!", где участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей.

https://ria.ru/20220511/konkurs-1787171724.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

нтв (телеканал)