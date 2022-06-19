18:15 19.06.2022 (обновлено: 19:24 19.06.2022)
Минфин США признал, что желание "наказать Россию" ударило по Вашингтону
Министр финансов США Йеллен: желание "наказать Россию за Украину" несет издержки для США
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Желание наказать Россию за спецоперацию на Украине несет определенные экономические издержки для США, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC.
"Мы едины с нашими союзниками в желании принять меры, необходимые, чтобы наказать Россию за то, что она делает на Украине, и это имеет побочные эффекты также и для нас", — признала она.
В американской администрации убеждены, что украинский кризис и антироссийские санкции — одна из главных причин рекордной за 40 лет инфляции в США.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.
При этом нарушение логистических цепочек привело к резкому росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в самих Соединенных Штатах. Там инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а стоимость бензина 10 июня впервые в истории поднялась выше пяти долларов за галлон.
На фоне падающих рейтингов президент Джо Байден продолжает обвинять в происходящем Россию. Так, он заявлял, что Штаты "никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин". Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), российский лидер отметил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет". Он также отметил, что действия самих США привели к нынешнему скачку цен на энергоносители.