https://ria.ru/20220619/ssha-1796585032.html

Минфин США признал, что желание "наказать Россию" ударило по Вашингтону

Минфин США признал, что желание "наказать Россию" ударило по Вашингтону - РИА Новости, 19.06.2022

Минфин США признал, что желание "наказать Россию" ударило по Вашингтону

Желание наказать Россию за спецоперацию на Украине несет определенные экономические издержки для США, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T18:15

2022-06-19T18:15

2022-06-19T19:24

владимир путин

украина

россия

сша

в мире

петербургский международный экономический форум (фонд)

джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Желание наказать Россию за спецоперацию на Украине несет определенные экономические издержки для США, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC."Мы едины с нашими союзниками в желании принять меры, необходимые, чтобы наказать Россию за то, что она делает на Украине, и это имеет побочные эффекты также и для нас", — признала она.В американской администрации убеждены, что украинский кризис и антироссийские санкции — одна из главных причин рекордной за 40 лет инфляции в США.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. При этом нарушение логистических цепочек привело к резкому росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в самих Соединенных Штатах. Там инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а стоимость бензина 10 июня впервые в истории поднялась выше пяти долларов за галлон.На фоне падающих рейтингов президент Джо Байден продолжает обвинять в происходящем Россию. Так, он заявлял, что Штаты "никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин". Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), российский лидер отметил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет". Он также отметил, что действия самих США привели к нынешнему скачку цен на энергоносители.

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795821423.html

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

украина

россия

сша

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, украина, россия, сша, в мире, петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден