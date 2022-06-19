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Власти США призвали мировых производителей нефти и газа увеличить добычу - РИА Новости, 19.06.2022
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Власти США призвали мировых производителей нефти и газа увеличить добычу
Власти США призвали мировых производителей нефти и газа увеличить добычу - РИА Новости, 19.06.2022
Власти США призвали мировых производителей нефти и газа увеличить добычу
Президент США Джо Байден призвал мировых производителей нефти и газа увеличить добычу для снижения рекордно высоких цен на топливо, заявила министр энергетики... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:41
2022-06-19T19:31
экономика
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал мировых производителей нефти и газа увеличить добычу для снижения рекордно высоких цен на топливо, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.На следующей неделе Грэнхолм планирует встретиться с главами американских нефтегазовых компаний, с которыми, по ее словам, обсудит проблему дефицита перерабатывающих мощностей.Министр также сослалась на мнение экспертов, которые спрогнозировали снижение цен на бензин в третьем квартале с нынешних рекордных пяти долларов до 4,27 доллара за галлон. Вместе с тем эти расчеты могут не сбыться из-за неожиданных событий в мире, добавила она."Например, если Евросоюз решит, что он тоже полностью запрещает российскую нефть, это создаст давление на цены в сторону их повышения. Если Китай откроется раньше, чем ожидалось, это тоже повысит спрос", — пояснила чиновник.После введения санкций против России из-за спецоперации на Украине США и Европа столкнулись с резким скачком цен на топливо и продукты питания. Это произошло в результате нарушения цепочек поставок. Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ отметил, что США сами проводят такую деятельность, которая привела к рекордной стоимости нефти и газа.
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экономика, цены на нефть, китай, сша
16:41 19.06.2022 (обновлено: 19:31 19.06.2022)
 
Власти США призвали мировых производителей нефти и газа увеличить добычу

Власти США призвали производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить добычу

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал мировых производителей нефти и газа увеличить добычу для снижения рекордно высоких цен на топливо, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
"Это включает ОПЕК, это включает наших внутренних производителей нефти и газа", — уточнила она в интервью телеканалу CNN.
На следующей неделе Грэнхолм планирует встретиться с главами американских нефтегазовых компаний, с которыми, по ее словам, обсудит проблему дефицита перерабатывающих мощностей.
Министр также сослалась на мнение экспертов, которые спрогнозировали снижение цен на бензин в третьем квартале с нынешних рекордных пяти долларов до 4,27 доллара за галлон. Вместе с тем эти расчеты могут не сбыться из-за неожиданных событий в мире, добавила она.
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"Например, если Евросоюз решит, что он тоже полностью запрещает российскую нефть, это создаст давление на цены в сторону их повышения. Если Китай откроется раньше, чем ожидалось, это тоже повысит спрос", — пояснила чиновник.
После введения санкций против России из-за спецоперации на Украине США и Европа столкнулись с резким скачком цен на топливо и продукты питания. Это произошло в результате нарушения цепочек поставок. Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.
Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ отметил, что США сами проводят такую деятельность, которая привела к рекордной стоимости нефти и газа.
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