https://ria.ru/20220619/ssha-1796575072.html

Власти США призвали мировых производителей нефти и газа увеличить добычу

Власти США призвали мировых производителей нефти и газа увеличить добычу - РИА Новости, 19.06.2022

Власти США призвали мировых производителей нефти и газа увеличить добычу

Президент США Джо Байден призвал мировых производителей нефти и газа увеличить добычу для снижения рекордно высоких цен на топливо, заявила министр энергетики... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:41

2022-06-19T16:41

2022-06-19T19:31

экономика

цены на нефть

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал мировых производителей нефти и газа увеличить добычу для снижения рекордно высоких цен на топливо, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.На следующей неделе Грэнхолм планирует встретиться с главами американских нефтегазовых компаний, с которыми, по ее словам, обсудит проблему дефицита перерабатывающих мощностей.Министр также сослалась на мнение экспертов, которые спрогнозировали снижение цен на бензин в третьем квартале с нынешних рекордных пяти долларов до 4,27 доллара за галлон. Вместе с тем эти расчеты могут не сбыться из-за неожиданных событий в мире, добавила она."Например, если Евросоюз решит, что он тоже полностью запрещает российскую нефть, это создаст давление на цены в сторону их повышения. Если Китай откроется раньше, чем ожидалось, это тоже повысит спрос", — пояснила чиновник.После введения санкций против России из-за спецоперации на Украине США и Европа столкнулись с резким скачком цен на топливо и продукты питания. Это произошло в результате нарушения цепочек поставок. Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ отметил, что США сами проводят такую деятельность, которая привела к рекордной стоимости нефти и газа.

https://ria.ru/20220616/tsena-1795619079.html

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китай

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, китай, сша