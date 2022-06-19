США относятся к славянам, как к людям третьего сорта, заявил Ярошенко
Летчик Ярошенко заявил, что славяне для США являются людьми третьего сорта
Российский летчик Константин Ярошенко . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн — РИА Новости. Освобожденный из тюрьмы США российский летчик Константин Ярошенко заявил, что славяне для американцев, как для нацистов, являются людьми третьего сорта, что они стараются загнать Россию в рамки.
В интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Ярошенко рассказал, что счастлив, что за него боролись МИД России и соотечественники и вытащили "из этого ужаса, из этих застенков", и напомнил, что подвергся там страшным пыткам.
"Их лживая пропагандистская машина крутится и крутится, эти русофобские дичайшие настроения. Я ощутил все на себе, всю их "демократию, права человека", все ощутил на своей шкуре... Славяне - мы для них люди третьего сорта, все как у фашистов, у нацистов, они работают так, чтобы загнать нас в рамки, нашу страну", - сказал Ярошенко.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В Штаты россиянина переправили из Либерии, где его арестовали в мае 2010 года. В конце апреля Ярошенко обменяли на осужденного в России американца Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.