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США относятся к славянам, как к людям третьего сорта, заявил Ярошенко

США относятся к славянам, как к людям третьего сорта, заявил Ярошенко - РИА Новости, 19.06.2022

США относятся к славянам, как к людям третьего сорта, заявил Ярошенко

Освобожденный из тюрьмы США российский летчик Константин Ярошенко заявил, что славяне для американцев, как для нацистов, являются людьми третьего сорта, что они РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:39

2022-06-19T14:39

2022-06-19T14:39

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сша

россия

либерия

павел зарубин

тревор рид

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июн — РИА Новости. Освобожденный из тюрьмы США российский летчик Константин Ярошенко заявил, что славяне для американцев, как для нацистов, являются людьми третьего сорта, что они стараются загнать Россию в рамки.В интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Ярошенко рассказал, что счастлив, что за него боролись МИД России и соотечественники и вытащили "из этого ужаса, из этих застенков", и напомнил, что подвергся там страшным пыткам."Их лживая пропагандистская машина крутится и крутится, эти русофобские дичайшие настроения. Я ощутил все на себе, всю их "демократию, права человека", все ощутил на своей шкуре... Славяне - мы для них люди третьего сорта, все как у фашистов, у нацистов, они работают так, чтобы загнать нас в рамки, нашу страну", - сказал Ярошенко.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В Штаты россиянина переправили из Либерии, где его арестовали в мае 2010 года. В конце апреля Ярошенко обменяли на осужденного в России американца Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.

https://ria.ru/20220610/yaroshenko-1794563741.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, либерия, павел зарубин, тревор рид