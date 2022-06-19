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Foreign Affairs раскрыли серьезный провал США в отношении России - РИА Новости, 19.06.2022
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Foreign Affairs раскрыли серьезный провал США в отношении России
Foreign Affairs раскрыли серьезный провал США в отношении России - РИА Новости, 19.06.2022
Foreign Affairs раскрыли серьезный провал США в отношении России
Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T13:10
2022-06-19T15:25
в мире
цены на нефть
владимир путин
россия
вашингтон (штат)
сша
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет журнал Foreign Affairs.По мнению автора статьи Брюса Джонса, причина кроется в том, что США десятилетиями игнорировали интересы Юга."На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом", — подчеркнул обозреватель.При этом африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали излишнюю приверженность Вашингтона "международному порядку, основанному на интересах США", заключил Джонсон.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны усилили санкционное давление на Москву, многие иностранные компании приостановили работу на территории страны, некоторые страны заморозили активы российских банков. По словам российского лидера, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкции уже обернулись экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220619/sanktsii-1796510401.html
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в мире, цены на нефть, владимир путин, россия, вашингтон (штат), сша, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
13:10 19.06.2022 (обновлено: 15:25 19.06.2022)
 
Foreign Affairs раскрыли серьезный провал США в отношении России

Foreign Affairs: США шокировало нежелание стран Юга принимать антироссийскую позицию

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет журнал Foreign Affairs.

"Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон", — отмечается в публикации.

По мнению автора статьи Брюса Джонса, причина кроется в том, что США десятилетиями игнорировали интересы Юга.
"На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом", — подчеркнул обозреватель.
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При этом африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали излишнюю приверженность Вашингтона "международному порядку, основанному на интересах США", заключил Джонсон.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны усилили санкционное давление на Москву, многие иностранные компании приостановили работу на территории страны, некоторые страны заморозили активы российских банков.
По словам российского лидера, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкции уже обернулись экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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В миреЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияВашингтон (штат)СШАПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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