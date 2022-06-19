13:10 19.06.2022 (обновлено: 15:25 19.06.2022)
Foreign Affairs раскрыли серьезный провал США в отношении России
Foreign Affairs: США шокировало нежелание стран Юга принимать антироссийскую позицию
Американский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет журнал Foreign Affairs.
"Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон", — отмечается в публикации.
По мнению автора статьи Брюса Джонса, причина кроется в том, что США десятилетиями игнорировали интересы Юга.
"На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом", — подчеркнул обозреватель.
При этом африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали излишнюю приверженность Вашингтона "международному порядку, основанному на интересах США", заключил Джонсон.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны усилили санкционное давление на Москву, многие иностранные компании приостановили работу на территории страны, некоторые страны заморозили активы российских банков.
По словам российского лидера, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкции уже обернулись экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.