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Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск
Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск - РИА Новости, 19.06.2022
Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск
Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:41
2022-06-19T16:41
2022-06-19T16:42
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК."В 03.00 вооруженные формирования Украины с направления населенного пункта Верхнекаменка обстреляли территорию Республики, применив реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган". Силами нашей ПВО снаряды были уничтожены", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В результате разлета фрагментов боеприпасов получили повреждения жилой дом в Кировске, шесть жилых домов и газопровод низкого давления в Ирмино, а также линия электропередач и школа в Стаханове.
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в мире, украина, кировск, стаханов, россия
16:41 19.06.2022 (обновлено: 16:42 19.06.2022)
Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск
Представительство ЛНР: силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды украинской РСЗО БМ-27 "Ураган"