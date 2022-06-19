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Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796574946.html
Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск
Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск - РИА Новости, 19.06.2022
Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск
Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:41
2022-06-19T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировск
стаханов
россия
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК."В 03.00 вооруженные формирования Украины с направления населенного пункта Верхнекаменка обстреляли территорию Республики, применив реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган". Силами нашей ПВО снаряды были уничтожены", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В результате разлета фрагментов боеприпасов получили повреждения жилой дом в Кировске, шесть жилых домов и газопровод низкого давления в Ирмино, а также линия электропередач и школа в Стаханове.
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в мире, украина, кировск, стаханов, россия
16:41 19.06.2022 (обновлено: 16:42 19.06.2022)
 
Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск

Представительство ЛНР: силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды украинской РСЗО БМ-27 "Ураган"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкФрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган", взорвавшегося в результате обстрела ВСУ дороги у поселка городского типа Старый Салтов в Волчанском районе Харьковской области
Фрагменты боеприпаса РСЗО Ураган, взорвавшегося в результате обстрела ВСУ дороги у поселка городского типа Старый Салтов в Волчанском районе Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК.
"В 03.00 вооруженные формирования Украины с направления населенного пункта Верхнекаменка обстреляли территорию Республики, применив реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган". Силами нашей ПВО снаряды были уничтожены", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В результате разлета фрагментов боеприпасов получили повреждения жилой дом в Кировске, шесть жилых домов и газопровод низкого давления в Ирмино, а также линия электропередач и школа в Стаханове.
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