https://ria.ru/20220619/spetsoperatsiya-1796574946.html

Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск

Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск - РИА Новости, 19.06.2022

Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск

Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T16:41

2022-06-19T16:41

2022-06-19T16:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кировск

стаханов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788777387_0:290:2784:1856_1920x0_80_0_0_02e2b9370601f290551d1dfd4d61f84e.jpg

ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Силы ПВО ЛНР уничтожили снаряды РСЗО БМ-27 "Ураган" украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК."В 03.00 вооруженные формирования Украины с направления населенного пункта Верхнекаменка обстреляли территорию Республики, применив реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган". Силами нашей ПВО снаряды были уничтожены", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В результате разлета фрагментов боеприпасов получили повреждения жилой дом в Кировске, шесть жилых домов и газопровод низкого давления в Ирмино, а также линия электропередач и школа в Стаханове.

https://ria.ru/20220619/minoborony-1796565454.html

украина

кировск

стаханов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, кировск, стаханов, россия