Греция и Кипр возобновили морское пассажирское сообщение
Греция и Кипр возобновили морское пассажирское сообщение после перерыва в 21 год
Порт в Айя-Напе, Кипр
АФИНЫ, 19 июн - РИА Новости. Греция и Кипр после перерыва в 21 год возобновили морское пассажирское сообщение - пассажирский паром Daleela компании Scandro Holding в 12.00 (время совпадает с московским) отправился из порта Лимассола в Пирей, сообщил телеканал Sigma.
Перед началом рейса на торжественном мероприятии в порту Лимассола выступил президент Кипра Никос Анастасиадис. Он назвал историческим день восстановления судоходства между Кипром и Грецией. По его словам, это произошло благодаря настойчивым усилиям правительства.
"Мы знаем, что это нерентабельный судоходный бизнес, поэтому государство должно помочь. И в этом направлении были предприняты усилия в ЕС, чтобы он позволил в рамках финансовых возможностей государства выделить необходимые субсидии", - сказал Анастасиадис.
В первый рейс отправились 173 пассажира, в том числе министры судоходства и туризма, мэр Лимасола, депутаты, журналисты. Обслуживать первый маршрут морского пассажирского сообщения Кипр-Греция будет паром под флагом Кипра. Судно было построено в 1991 году, отремонтировано и может перевозить 400 пассажиров и 100 автомобилей. Оно имеет 38 кают первого класса на 110 пассажиров, 68 кают второго класса на 180 пассажиров и 110 сидячих мест авиационного типа. Здесь также есть бар, ресторан, кафе, детская площадка и развлекательные заведения.
Цена билета в ВИП-каюте составляет 50 евро, в одноместной каюте первого класса 30 евро, в двухместной 25 евро. Сидячее место стоит 8 евро. Помимо этого пассажирам должны заплатить портовый сбор в размере 30,21 евро. Перевозка легкого автомобиля обойдется примерно в 102 евро. Цена полноценного обеда не превысит 12 евро. Продолжительность поездки составит 30 часов, расстояние между портами 600 морских миль.
Четыре рейса в Пирей и обратно состоятся в июне, восемь - в июле, семь в августе и три в сентябре. Последний рейс в расписании на 2022 год пройдет 16 сентября из Пиренеи в Лимасол.