https://ria.ru/20220619/soobschenie-1796545445.html

Греция и Кипр возобновили морское пассажирское сообщение

Греция и Кипр возобновили морское пассажирское сообщение - РИА Новости, 19.06.2022

Греция и Кипр возобновили морское пассажирское сообщение

Греция и Кипр после перерыва в 21 год возобновили морское пассажирское сообщение - пассажирский паром Daleela компании Scandro Holding в 12.00 (время совпадает... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T12:42

2022-06-19T12:42

2022-06-19T12:42

в мире

греция

кипр

пирея

евросоюз

никос анастасиадис

лимасол (район)

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АФИНЫ, 19 июн - РИА Новости. Греция и Кипр после перерыва в 21 год возобновили морское пассажирское сообщение - пассажирский паром Daleela компании Scandro Holding в 12.00 (время совпадает с московским) отправился из порта Лимассола в Пирей, сообщил телеканал Sigma.Перед началом рейса на торжественном мероприятии в порту Лимассола выступил президент Кипра Никос Анастасиадис. Он назвал историческим день восстановления судоходства между Кипром и Грецией. По его словам, это произошло благодаря настойчивым усилиям правительства."Мы знаем, что это нерентабельный судоходный бизнес, поэтому государство должно помочь. И в этом направлении были предприняты усилия в ЕС, чтобы он позволил в рамках финансовых возможностей государства выделить необходимые субсидии", - сказал Анастасиадис.В первый рейс отправились 173 пассажира, в том числе министры судоходства и туризма, мэр Лимасола, депутаты, журналисты. Обслуживать первый маршрут морского пассажирского сообщения Кипр-Греция будет паром под флагом Кипра. Судно было построено в 1991 году, отремонтировано и может перевозить 400 пассажиров и 100 автомобилей. Оно имеет 38 кают первого класса на 110 пассажиров, 68 кают второго класса на 180 пассажиров и 110 сидячих мест авиационного типа. Здесь также есть бар, ресторан, кафе, детская площадка и развлекательные заведения.Цена билета в ВИП-каюте составляет 50 евро, в одноместной каюте первого класса 30 евро, в двухместной 25 евро. Сидячее место стоит 8 евро. Помимо этого пассажирам должны заплатить портовый сбор в размере 30,21 евро. Перевозка легкого автомобиля обойдется примерно в 102 евро. Цена полноценного обеда не превысит 12 евро. Продолжительность поездки составит 30 часов, расстояние между портами 600 морских миль.Четыре рейса в Пирей и обратно состоятся в июне, восемь - в июле, семь в августе и три в сентябре. Последний рейс в расписании на 2022 год пройдет 16 сентября из Пиренеи в Лимасол.

https://ria.ru/20220601/kipr-1792225044.html

https://ria.ru/20220517/tseny-1788918087.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, кипр, пирея, евросоюз, никос анастасиадис, лимасол (район)