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В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом
В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом - РИА Новости, 19.06.2022
В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом
Херсонская область технически готова к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом, заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T06:30
2022-06-19T06:30
2022-06-19T10:05
херсонская область
украина
в мире
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Херсонская область технически готова к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом, заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо в эфире "Соловьев LIVE".По словам Сальдо, восстановительные работы продолжаются. "Уже из Российской Федерации поступает помощь в виде тепловозов. И я уверен, что будут новые железнодорожные вагоны", — добавил глава ВГА.Крым намерен c 1 июля запустить в тестовом режиме пассажирское железнодорожное сообщение с освобожденными областями юга Украины, прерванное в 2014 году.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220618/predprinimateli-1796502725.html
херсонская область
украина
россия
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украина, в мире, россия, республика крым
06:30 19.06.2022 (обновлено: 10:05 19.06.2022)
В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом
Глава Херсонской ВГА Сальдо заявил о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом