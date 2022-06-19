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В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом - РИА Новости, 19.06.2022
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В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом
В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом - РИА Новости, 19.06.2022
В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом
Херсонская область технически готова к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом, заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T06:30
2022-06-19T10:05
херсонская область
украина
в мире
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Херсонская область технически готова к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом, заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо в эфире "Соловьев LIVE".По словам Сальдо, восстановительные работы продолжаются. "Уже из Российской Федерации поступает помощь в виде тепловозов. И я уверен, что будут новые железнодорожные вагоны", — добавил глава ВГА.Крым намерен c 1 июля запустить в тестовом режиме пассажирское железнодорожное сообщение с освобожденными областями юга Украины, прерванное в 2014 году.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область
украина
россия
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херсонская область , украина, в мире, россия, республика крым
06:30 19.06.2022 (обновлено: 10:05 19.06.2022)
 
В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом

Глава Херсонской ВГА Сальдо заявил о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБортпроводницы и пассажиры у поезда
Бортпроводницы и пассажиры у поезда - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бортпроводницы и пассажиры у поезда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Херсонская область технически готова к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом, заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо в эфире "Соловьев LIVE".

"Техническое состояние железнодорожных путей проверено, и они готовы к пропуску поездов", — сказал он.

По словам Сальдо, восстановительные работы продолжаются.
"Уже из Российской Федерации поступает помощь в виде тепловозов. И я уверен, что будут новые железнодорожные вагоны", — добавил глава ВГА.
Крым намерен c 1 июля запустить в тестовом режиме пассажирское железнодорожное сообщение с освобожденными областями юга Украины, прерванное в 2014 году.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
Херсон - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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