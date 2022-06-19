https://ria.ru/20220619/soobschenie-1796514165.html

В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом

В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом - РИА Новости, 19.06.2022

В Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом

Херсонская область технически готова к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом, заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо... РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T06:30

2022-06-19T06:30

2022-06-19T10:05

херсонская область

украина

в мире

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Херсонская область технически готова к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом, заявил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо в эфире "Соловьев LIVE".По словам Сальдо, восстановительные работы продолжаются. "Уже из Российской Федерации поступает помощь в виде тепловозов. И я уверен, что будут новые железнодорожные вагоны", — добавил глава ВГА.Крым намерен c 1 июля запустить в тестовом режиме пассажирское железнодорожное сообщение с освобожденными областями юга Украины, прерванное в 2014 году.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, вещают российские телеканалы и радиостанции. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220618/predprinimateli-1796502725.html

херсонская область

украина

россия

республика крым

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Максим Горбачев

херсонская область , украина, в мире, россия, республика крым