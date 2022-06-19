https://ria.ru/20220619/snezhnoe-1796546380.html
Самарский губернатор приезжал в Снежное в ДНР, чтобы поддержать земляков
Самарский губернатор приезжал в Снежное в ДНР, чтобы поддержать земляков - РИА Новости, 19.06.2022
Самарский губернатор приезжал в Снежное в ДНР, чтобы поддержать земляков
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что приезжал в Снежное Донецкой народной республики для того, чтобы... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T12:53
2022-06-19T12:53
2022-06-19T12:54
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
донецкая народная республика
снежное
самарская область
дмитрий азаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735484809_0:22:2926:1668_1920x0_80_0_0_3e0107a272510742b8d9acc6784574a4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что приезжал в Снежное Донецкой народной республики для того, чтобы поддержать своих земляков, которые помогают восстанавливать город.В конце мая Самарская область и Снежное подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Регион направил в ДНР, помимо гуманитарной помощи, фуру со строительными материалами, девять единиц специализированной техники для коммунальной и дорожно-строительной деятельности. Также в Снежное для профессиональной помощи были командированы 40 специалистов из Самарской области."Я приехал туда, в том числе и для того, чтобы поддержать своих земляков. Сорок человек тогда прибыло в Снежное. Это механизаторы, врачи, строители, инженеры, сметчики. И что они говорили? Люди, конечно же, волновались, потому что они понимают, что эта территория не так далеко находится от линии боевых действий. Я был там, чтобы поддержать их, в том числе", - сказал Азаров.Он добавил, что ездил лично в Снежное и для того, чтобы своими глазами увидеть, где, в первую очередь, нужна помощь. "Но я там был и для того, чтобы поддержать. Я каждому из них сказал, что, если будет необходимость вернуться, я вам это обещаю. Но я вас попрошу: 10 дней, самые первые 10 дней, они наиболее сложные, потерпите. Я просто признателен своим землякам, что никто из них не уехал и уже спустя месяц. Я был там, совершенно точно, по делу, и поеду еще, конечно", - заявил Азаров.По его словам, подписание соглашения со Снежным вызвало большой отклик среди жителей Самарской области. "Происходит сбор гуманитарной помощи, сбор средств, и мы не обо всем знаем… Люди сами сегодня собирают средства и отправляют нашим братьям в Донбасс. Вот это важно и дорого. И та помощь, которая сегодня оказывается конкретно Снежному, она, в первую очередь, оказывается благодаря такому действительно душевному порыву и трудовых коллективов, и всех жителей Самарской области. Там работают наши трудовые коллективы, которые помогают подготовить город к отопительному сезону, к учебному году", - рассказал Азаров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220527/shefstvo-1791168353.html
донецкая народная республика
снежное
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735484809_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_755de9a7942e880814748f5f6635fce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, снежное, самарская область, дмитрий азаров
12:53 19.06.2022 (обновлено: 12:54 19.06.2022)
Самарский губернатор приезжал в Снежное в ДНР, чтобы поддержать земляков
Губернатор Самарской области Азаров приезжал в Снежное в ДНР, чтобы поддержать земляков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, что приезжал в Снежное Донецкой народной республики для того, чтобы поддержать своих земляков, которые помогают восстанавливать город.
В конце мая Самарская область
и Снежное
подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Регион направил в ДНР
, помимо гуманитарной помощи, фуру со строительными материалами, девять единиц специализированной техники для коммунальной и дорожно-строительной деятельности. Также в Снежное для профессиональной помощи были командированы 40 специалистов из Самарской области.
"Я приехал туда, в том числе и для того, чтобы поддержать своих земляков. Сорок человек тогда прибыло в Снежное. Это механизаторы, врачи, строители, инженеры, сметчики. И что они говорили? Люди, конечно же, волновались, потому что они понимают, что эта территория не так далеко находится от линии боевых действий. Я был там, чтобы поддержать их, в том числе", - сказал Азаров.
Он добавил, что ездил лично в Снежное и для того, чтобы своими глазами увидеть, где, в первую очередь, нужна помощь. "Но я там был и для того, чтобы поддержать. Я каждому из них сказал, что, если будет необходимость вернуться, я вам это обещаю. Но я вас попрошу: 10 дней, самые первые 10 дней, они наиболее сложные, потерпите. Я просто признателен своим землякам, что никто из них не уехал и уже спустя месяц. Я был там, совершенно точно, по делу, и поеду еще, конечно", - заявил Азаров.
По его словам, подписание соглашения со Снежным вызвало большой отклик среди жителей Самарской области. "Происходит сбор гуманитарной помощи, сбор средств, и мы не обо всем знаем… Люди сами сегодня собирают средства и отправляют нашим братьям в Донбасс
. Вот это важно и дорого. И та помощь, которая сегодня оказывается конкретно Снежному, она, в первую очередь, оказывается благодаря такому действительно душевному порыву и трудовых коллективов, и всех жителей Самарской области. Там работают наши трудовые коллективы, которые помогают подготовить город к отопительному сезону, к учебному году", - рассказал Азаров.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.