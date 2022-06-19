https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796577415.html
Следователи СК опросили беженцев из Северодонецка
Следователи СК опросили беженцев из Северодонецка - РИА Новости, 19.06.2022
Следователи СК опросили беженцев из Северодонецка
Следователи СК РФ опросили жителей Северодонецка, ставших жертвами обстрелов со стороны украинских военных, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:07
2022-06-19T17:07
2022-06-19T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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АНТРАЦИТ, 19 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ опросили жителей Северодонецка, ставших жертвами обстрелов со стороны украинских военных, передаёт корреспондент РИА Новости.На днях мирные жители были вывезены из зоны боевых действий и размещены в безопасном тылу ЛНР, в одном из общежитий города Антрацит. Следователи СК РФ приехали в этот город, чтобы зафиксировать показания у потерпевших, они рассказали о ситуации в Северодонецке."Мы укрывались в подвале нашего пятиэтажного дома. Со стороны комбината "Азот" выехал украинский танк, который восемь раз выстрелил по нашему дому. На восьмой раз он загорелся". - рассказал один из мужчин. Во время пожара бойцы ЛНР обеспечили переход людей из подвала горящего здания - там укрывались около 45 мирных граждан - в другое убежище.Пострадавший рассказал также, что из-за опасной ситуации в Северодонецке жителям приходится хоронить погибших в случайных местах. "Рядом с нашим домом детский сад, так местные начали хоронить в его палисаднике", - рассказал он. За неделю только в этом месте похоронили пятерых погибших.От обстрелов с территории "Азота", где укрываются украинские военные, пострадал частный дом ещё одного беженца. "Стреляла украинская армия. А кто ещё? С той стороны украинцы находятся", - рассказал он. Украинские военные в городе вели себя как оккупанты, рассказал мужчина. Например, однажды он ходил на рынок за продуктами и нарвался на группу пьяных военных. Они сломали ему прикладом челюсть, мужчине пришлось три месяца пролежать в подвале, где соседи оказывали ему первую помощь. "Я так и не понял, что им не понравилось. Возможно, мой говор, не похожий на западноукраинский", - пожаловался он.
https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796554398.html
https://ria.ru/20220619/minomety-1796540772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
Следователи СК опросили беженцев из Северодонецка
Следователи СК опросили беженцев из Северодонецка об обстрелах со стороны украинской армии
АНТРАЦИТ, 19 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ опросили жителей Северодонецка, ставших жертвами обстрелов со стороны украинских военных, передаёт корреспондент РИА Новости.
На днях мирные жители были вывезены из зоны боевых действий и размещены в безопасном тылу ЛНР
, в одном из общежитий города Антрацит. Следователи СК
РФ приехали в этот город, чтобы зафиксировать показания у потерпевших, они рассказали о ситуации в Северодонецке
.
"Мы укрывались в подвале нашего пятиэтажного дома. Со стороны комбината "Азот" выехал украинский танк, который восемь раз выстрелил по нашему дому. На восьмой раз он загорелся". - рассказал один из мужчин. Во время пожара бойцы ЛНР обеспечили переход людей из подвала горящего здания - там укрывались около 45 мирных граждан - в другое убежище.
Пострадавший рассказал также, что из-за опасной ситуации в Северодонецке жителям приходится хоронить погибших в случайных местах. "Рядом с нашим домом детский сад, так местные начали хоронить в его палисаднике", - рассказал он. За неделю только в этом месте похоронили пятерых погибших.
От обстрелов с территории "Азота", где укрываются украинские военные, пострадал частный дом ещё одного беженца. "Стреляла украинская армия. А кто ещё? С той стороны украинцы находятся", - рассказал он. Украинские военные в городе вели себя как оккупанты, рассказал мужчина. Например, однажды он ходил на рынок за продуктами и нарвался на группу пьяных военных. Они сломали ему прикладом челюсть, мужчине пришлось три месяца пролежать в подвале, где соседи оказывали ему первую помощь. "Я так и не понял, что им не понравилось. Возможно, мой говор, не похожий на западноукраинский", - пожаловался он.