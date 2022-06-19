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Следователи СК опросили беженцев из Северодонецка - РИА Новости, 19.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796577415.html
Следователи СК опросили беженцев из Северодонецка
Следователи СК опросили беженцев из Северодонецка - РИА Новости, 19.06.2022
Следователи СК опросили беженцев из Северодонецка
Следователи СК РФ опросили жителей Северодонецка, ставших жертвами обстрелов со стороны украинских военных, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T17:07
2022-06-19T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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АНТРАЦИТ, 19 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ опросили жителей Северодонецка, ставших жертвами обстрелов со стороны украинских военных, передаёт корреспондент РИА Новости.На днях мирные жители были вывезены из зоны боевых действий и размещены в безопасном тылу ЛНР, в одном из общежитий города Антрацит. Следователи СК РФ приехали в этот город, чтобы зафиксировать показания у потерпевших, они рассказали о ситуации в Северодонецке."Мы укрывались в подвале нашего пятиэтажного дома. Со стороны комбината "Азот" выехал украинский танк, который восемь раз выстрелил по нашему дому. На восьмой раз он загорелся". - рассказал один из мужчин. Во время пожара бойцы ЛНР обеспечили переход людей из подвала горящего здания - там укрывались около 45 мирных граждан - в другое убежище.Пострадавший рассказал также, что из-за опасной ситуации в Северодонецке жителям приходится хоронить погибших в случайных местах. "Рядом с нашим домом детский сад, так местные начали хоронить в его палисаднике", - рассказал он. За неделю только в этом месте похоронили пятерых погибших.От обстрелов с территории "Азота", где укрываются украинские военные, пострадал частный дом ещё одного беженца. "Стреляла украинская армия. А кто ещё? С той стороны украинцы находятся", - рассказал он. Украинские военные в городе вели себя как оккупанты, рассказал мужчина. Например, однажды он ходил на рынок за продуктами и нарвался на группу пьяных военных. Они сломали ему прикладом челюсть, мужчине пришлось три месяца пролежать в подвале, где соседи оказывали ему первую помощь. "Я так и не понял, что им не понравилось. Возможно, мой говор, не похожий на западноукраинский", - пожаловался он.
https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796554398.html
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северодонецк
луганская народная республика
донбасс
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в мире, северодонецк, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
17:07 19.06.2022
 
Следователи СК опросили беженцев из Северодонецка

Следователи СК опросили беженцев из Северодонецка об обстрелах со стороны украинской армии

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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АНТРАЦИТ, 19 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ опросили жителей Северодонецка, ставших жертвами обстрелов со стороны украинских военных, передаёт корреспондент РИА Новости.
На днях мирные жители были вывезены из зоны боевых действий и размещены в безопасном тылу ЛНР, в одном из общежитий города Антрацит. Следователи СК РФ приехали в этот город, чтобы зафиксировать показания у потерпевших, они рассказали о ситуации в Северодонецке.
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"Мы укрывались в подвале нашего пятиэтажного дома. Со стороны комбината "Азот" выехал украинский танк, который восемь раз выстрелил по нашему дому. На восьмой раз он загорелся". - рассказал один из мужчин. Во время пожара бойцы ЛНР обеспечили переход людей из подвала горящего здания - там укрывались около 45 мирных граждан - в другое убежище.
Пострадавший рассказал также, что из-за опасной ситуации в Северодонецке жителям приходится хоронить погибших в случайных местах. "Рядом с нашим домом детский сад, так местные начали хоронить в его палисаднике", - рассказал он. За неделю только в этом месте похоронили пятерых погибших.
От обстрелов с территории "Азота", где укрываются украинские военные, пострадал частный дом ещё одного беженца. "Стреляла украинская армия. А кто ещё? С той стороны украинцы находятся", - рассказал он. Украинские военные в городе вели себя как оккупанты, рассказал мужчина. Например, однажды он ходил на рынок за продуктами и нарвался на группу пьяных военных. Они сломали ему прикладом челюсть, мужчине пришлось три месяца пролежать в подвале, где соседи оказывали ему первую помощь. "Я так и не понял, что им не понравилось. Возможно, мой говор, не похожий на западноукраинский", - пожаловался он.
Не слышно выхода, сразу прилет – жители ЛНР о применении ВСУ бесшумных минометов - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкСледственный комитет России (СК РФ)Луганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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