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ВСУ обстреливают скважины и колодцы в Северодонецке, сообщили жители - РИА Новости, 19.06.2022
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ВСУ обстреливают скважины и колодцы в Северодонецке, сообщили жители
ВСУ обстреливают скважины и колодцы в Северодонецке, сообщили жители - РИА Новости, 19.06.2022
ВСУ обстреливают скважины и колодцы в Северодонецке, сообщили жители
Жители Северодонецка сообщили корреспонденту РИА Новости, что украинские военные обстреливают городские скважины и колодцы, где люди набирают воду. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:01
2022-06-19T16:18
в мире
жкх
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Жители Северодонецка сообщили корреспонденту РИА Новости, что украинские военные обстреливают городские скважины и колодцы, где люди набирают воду.По словам горожан, которые не хотят покидать город, из-за этого пришлось разработать график набора воды."Наводят. У нас генератор там стоит, скважина вон. В "Грузии" недавно, там кафе "Грузия" называется, там тоже скважина, потом "Дикань" чуть дальше, там тоже скважина, тоже туда попало. Мы меняем графики, качали через день, сейчас то через день, то через два. Мы качаем воду, здесь прилетело", - сказали местные жители.Они отметили, что "бьют, где скопление людей".
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в мире, жкх
16:01 19.06.2022 (обновлено: 16:18 19.06.2022)
 
ВСУ обстреливают скважины и колодцы в Северодонецке, сообщили жители

Жители Северодонецка сообщили, что ВСУ обстреливают городские скважины и колодцы

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области
Осколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Осколки разорвавшихся боеприпасов в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВЕРОДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Жители Северодонецка сообщили корреспонденту РИА Новости, что украинские военные обстреливают городские скважины и колодцы, где люди набирают воду.
По словам горожан, которые не хотят покидать город, из-за этого пришлось разработать график набора воды.
"Наводят. У нас генератор там стоит, скважина вон. В "Грузии" недавно, там кафе "Грузия" называется, там тоже скважина, потом "Дикань" чуть дальше, там тоже скважина, тоже туда попало. Мы меняем графики, качали через день, сейчас то через день, то через два. Мы качаем воду, здесь прилетело", - сказали местные жители.
Они отметили, что "бьют, где скопление людей".
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