https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796570384.html
ВСУ обстреливают скважины и колодцы в Северодонецке, сообщили жители
ВСУ обстреливают скважины и колодцы в Северодонецке, сообщили жители - РИА Новости, 19.06.2022
ВСУ обстреливают скважины и колодцы в Северодонецке, сообщили жители
Жители Северодонецка сообщили корреспонденту РИА Новости, что украинские военные обстреливают городские скважины и колодцы, где люди набирают воду. РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T16:01
2022-06-19T16:01
2022-06-19T16:18
в мире
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789248308_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_8a602a37bdcea5b84f354323e08da1ba.jpg
СЕВЕРОДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Жители Северодонецка сообщили корреспонденту РИА Новости, что украинские военные обстреливают городские скважины и колодцы, где люди набирают воду.По словам горожан, которые не хотят покидать город, из-за этого пришлось разработать график набора воды."Наводят. У нас генератор там стоит, скважина вон. В "Грузии" недавно, там кафе "Грузия" называется, там тоже скважина, потом "Дикань" чуть дальше, там тоже скважина, тоже туда попало. Мы меняем графики, качали через день, сейчас то через день, то через два. Мы качаем воду, здесь прилетело", - сказали местные жители.Они отметили, что "бьют, где скопление людей".
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789248308_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_914d0cb9f4de76f536b5a4f385486d0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх
16:01 19.06.2022 (обновлено: 16:18 19.06.2022)
ВСУ обстреливают скважины и колодцы в Северодонецке, сообщили жители
Жители Северодонецка сообщили, что ВСУ обстреливают городские скважины и колодцы
СЕВЕРОДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Жители Северодонецка сообщили корреспонденту РИА Новости, что украинские военные обстреливают городские скважины и колодцы, где люди набирают воду.
По словам горожан, которые не хотят покидать город, из-за этого пришлось разработать график набора воды.
"Наводят. У нас генератор там стоит, скважина вон. В "Грузии" недавно, там кафе "Грузия" называется, там тоже скважина, потом "Дикань" чуть дальше, там тоже скважина, тоже туда попало. Мы меняем графики, качали через день, сейчас то через день, то через два. Мы качаем воду, здесь прилетело", - сказали местные жители.
Они отметили, что "бьют, где скопление людей".