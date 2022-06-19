https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796559118.html

Очевидцы: украинские военные покидали Северодонецк под видом мирных жителей

Очевидцы: украинские военные покидали Северодонецк под видом мирных жителей - РИА Новости, 19.06.2022

Очевидцы: украинские военные покидали Северодонецк под видом мирных жителей

Украинские военные покидали город Северодонецк под видом мирных жителей, сообщили РИА Новости очевидцы из числа местных жителей. РИА Новости, 19.06.2022

2022-06-19T14:29

2022-06-19T14:29

2022-06-19T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

северодонецк

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 19 июн - РИА Новости. Украинские военные покидали город Северодонецк под видом мирных жителей, сообщили РИА Новости очевидцы из числа местных жителей."Оставили свою форму, переоделись в мою одежду, которая была дома, и ушли. Поломали три двери. Неделю назад узнал, зашел в квартиру. Взяли отца документы, копии", - рассказал житель города, представившийся Дмитрием.Другие местные жители также отметили, что украинские военные "жгут свою форму" и переодеваются в гражданскую одежду.Северодонецк и аэропорт в окрестностях города контролируют союзные войска РФ и ЛНР. Под контролем украинских военных остается обширная территория химкомбината "Азот", откуда они ведут обстрелы города. Таким образом, в настоящее время в ЛНР освобождена вся территория республики, за исключением промзоны в Северодонецке и города Лисичанск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220619/severodonetsk-1796554398.html

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины